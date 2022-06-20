فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 “خطوة بخطوة” الكترونيًا عبر رابط مصرف الراجحي

يعد فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين السعوديين من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها البنك للعملاء في عام 2022 ، ويمكن لكل من يريد فتح حساب مع هذا البنك أن يتخذ خطوات بسيطة للغاية يمكنه القيام بها عبر حسابه الشخصي. الهاتف المحمول ، ويعد هذا البنك من أشهر المصادر في المملكة العربية السعودية ، كما أنه يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ، وقد خصص الراجحي رابطًا إلكترونيًا للمقيم ليتمكن من التسجيل به. كما حدد عددًا من الشروط التي يجب توافرها في طلب الحساب ، وأعلن عددًا من الخطوات البسيطة التي يجب اتخاذها عند فتح الحساب ، وللمزيد من التفاصيل تابع المقال. .
فتح حساب الراجحي للمقيمين
أعلن مصرف الراجحي في المملكة عن عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب لفتح حساب لديه ، وهي كالتالي:
- من الضروري أن يكون المقيم أكبر من 18 عامًا ولديه بطاقة هوية سارية.
- الحصول من مقدم الخدمة في المملكة على رقم الإقامة.
- لن يتمكن المقيم من الحصول على الخدمات المصرفية مثل دفاتر الشيكات أو بطاقات الائتمان.
- لا يعمل المقيم في وظائف متعلقة بالسياسة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في فتح الحساب من سكان المملكة ، وعليه التوجه إلى الفرع القريب من محل إقامته.
- من الضروري أن تكون معلومات المقيم صحيحة وسرية للغاية ومراجعتها بدقة.
- لفتح حساب مقيم ، يجب على المواطن الحصول على الرمز البريدي لمنطقته.
- اقرأ الشروط والأحكام بعناية قبل إنشاء حساب مع الراجحي.
خطوات فتح حساب مقيم في مصرف الراجحي
على المقيم الذي يرغب في فتح حساب في مصرف الراجحي اتباع ما يلي:
- في البداية سوف رابط الموقع مصرف الراجحي الرسمي.
- اختر الايقونة لفتح حساب واضغط عليها.
- في هذه الخطوة عليك قراءة الشروط والأحكام والضغط على زر القبول.
- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة ، أدخل معلوماتك عليها.
- أضف أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بك مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
- ثم أدخل نوع وظيفتك ، وأضف اسم صاحب العمل ، وأضف العنوان أيضًا.
- ثم اختر الفرع القريب منك.
- املأ المعلومات المطلوبة حول الضرائب.
- بعد ذلك سيطلب منك الموقع كتابة أسماء أفراد عائلتك وإضافة أرقام هواتفهم.
- راجع بياناتك الدقيقة التي أدخلتها ، واضغط على “إرسال الطلب”.
- ستصلك رسالة تأكيد على الهاتف وبذلك تكون قد أكملت إجراءات فتح الحساب.
موعد استلام التأشيرة من الراجحي
وأوضح مصرف الراجحي أنه بعد إتمام التسجيل والحصول على حساب إلكتروني ، يجب على المقيم التوجه إلى الفرع الذي يختاره ، خلال فترة الشهرة ، لملء البيانات الخاصة به باستلام التأشيرة.
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