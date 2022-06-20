فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 “خطوة بخطوة” الكترونيًا عبر رابط مصرف الراجحي

يعد فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين السعوديين من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يقدمها البنك للعملاء في عام 2022 ، ويمكن لكل من يريد فتح حساب مع هذا البنك أن يتخذ خطوات بسيطة للغاية يمكنه القيام بها عبر حسابه الشخصي. الهاتف المحمول ، ويعد هذا البنك من أشهر المصادر في المملكة العربية السعودية ، كما أنه يقدم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ، وقد خصص الراجحي رابطًا إلكترونيًا للمقيم ليتمكن من التسجيل به. كما حدد عددًا من الشروط التي يجب توافرها في طلب الحساب ، وأعلن عددًا من الخطوات البسيطة التي يجب اتخاذها عند فتح الحساب ، وللمزيد من التفاصيل تابع المقال. .

فتح حساب الراجحي للمقيمين

أعلن مصرف الراجحي في المملكة عن عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب لفتح حساب لديه ، وهي كالتالي:

من الضروري أن يكون المقيم أكبر من 18 عامًا ولديه بطاقة هوية سارية.

الحصول من مقدم الخدمة في المملكة على رقم الإقامة.

لن يتمكن المقيم من الحصول على الخدمات المصرفية مثل دفاتر الشيكات أو بطاقات الائتمان.

لا يعمل المقيم في وظائف متعلقة بالسياسة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في فتح الحساب من سكان المملكة ، وعليه التوجه إلى الفرع القريب من محل إقامته.

من الضروري أن تكون معلومات المقيم صحيحة وسرية للغاية ومراجعتها بدقة.

لفتح حساب مقيم ، يجب على المواطن الحصول على الرمز البريدي لمنطقته.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية قبل إنشاء حساب مع الراجحي.

خطوات فتح حساب مقيم في مصرف الراجحي

على المقيم الذي يرغب في فتح حساب في مصرف الراجحي اتباع ما يلي:

في البداية سوف رابط الموقع مصرف الراجحي الرسمي.

اختر الايقونة لفتح حساب واضغط عليها.

في هذه الخطوة عليك قراءة الشروط والأحكام والضغط على زر القبول.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة ، أدخل معلوماتك عليها.

أضف أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بك مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

ثم أدخل نوع وظيفتك ، وأضف اسم صاحب العمل ، وأضف العنوان أيضًا.

ثم اختر الفرع القريب منك.

املأ المعلومات المطلوبة حول الضرائب.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع كتابة أسماء أفراد عائلتك وإضافة أرقام هواتفهم.

راجع بياناتك الدقيقة التي أدخلتها ، واضغط على “إرسال الطلب”.

ستصلك رسالة تأكيد على الهاتف وبذلك تكون قد أكملت إجراءات فتح الحساب.

موعد استلام التأشيرة من الراجحي

وأوضح مصرف الراجحي أنه بعد إتمام التسجيل والحصول على حساب إلكتروني ، يجب على المقيم التوجه إلى الفرع الذي يختاره ، خلال فترة الشهرة ، لملء البيانات الخاصة به باستلام التأشيرة.