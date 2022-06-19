فتح حساب بنك الراجحي الكترونيا للمواطنين المقيمين بالسعودية وشروط الحصول علي حساب جديد 1443

فتح حساب الراجحي للمقيمين لعام 1443 هـ موضوع مقالنا اليوم ، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يتعامل معه كثير من العملاء سواء كانوا سعوديين أو أجانب. ، واللجوء ، ومصرف الراجحي يوفر العديد من الامتيازات لعملائه من حيث الخدمات والتسهيلات في التعامل مع خدمة العملاء. مع العميل ، قام البنك بتمكين الكثير من الخدمات التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني بدلاً من الذهاب إلى أقرب فرع لك.

كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين 1443 هـ

حتى يتمكن العميل من فتح حساب له على موقع الراجحي عليه اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: –

الذهاب الى رابط الموقع الرسمي لمصرف الراجحي السعودي .

. بعد ذلك ، ينقر العميل على أيقونة “إنشاء حساب جديد” ويقرأ جميع شروط البنك على الموقع.

اكتب جميع بياناتك الشخصية في الحقول الخاصة به ولا يجب ترك أي من الحقول فارغًا ويجب عليك التأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها.

املأ جميع بياناتك من اسمك الكامل ورقم التعريف الشخصي ورقم هاتفك المحمول ومعلومات حول اسم وظيفتك ومكان عملك وعنوانك السكني.

حدد الفرع الأقرب إليك أو الفرع الأنسب الذي تريد فتح حساب فيه وقم بتدوين جميع البيانات المتعلقة بالجنسية والضرائب وتفاصيل الأسرة وأرقامهم واحدة تلو الأخرى.

قم بمراجعة البيانات للمرة الأخيرة ، ثم انقر فوق أيقونة “تأكيد الطلب” ، وسترى رسالة SMS على هاتفك المحمول توضح عملية فتح الحساب.

شروط الحصول على حساب لسكان الراجحي