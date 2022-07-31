فتح حساب للأطفال فِيْ الرَاجحّيْ 1444 الخطوات والشُروطْ اللازمة

يعتبر مصرف الرَاجحّيْ من أهم وأشهر البنوك السَعُودِيْة، وتحتاجه جميع شرائح المجتمع، وتعد خطوات فتح حساب للأطفال فِيْ الرَاجحّيْ مجموعة من الإجراءات البسيطة التي يمكن للعميل القيام بها من خلال الإنترنت والدخول إلى الموقع الرسمي للبنك، حيث يسمح البنك للرجال والنساء والأطفال أيضًا بإنشاء حسابات جديدة لأنفسهم وبالتالي الاستمتاع بجميع الخدمات المصرفِيْة المختلفة التي يقدمها البنك.

فتح حساب للأطفال فِيْ الرَاجحّيْ

من الآمن لجميع البنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن يكون كل من يمكنه إنشاء حساب مصرفِيْ داخل البنك لا يقل عن 18 عامًا، وفِيْما يتعلق بفتح حساب طفل فِيْ الرَاجحّيْ، فإن هذا البنك بالذات يسمح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من هذا هُو العمر المتاح لجميع البنوك لإنشاء الحساب ولكن وفق شُروطْ معينة تتمثل فِيْ أن هذا الحساب يخضع للإشراف المؤقت من ولي الأمر أو الوصي حتى يبلغ الطفل سن الرشد.

فتح حساب الرَاجحّيْ تحت سن 15 سنة

قام البنك بتمكين فتح حساب للأطفال دون سن 15 سنة فِيْ الرَاجحّيْ، وذلك لجذب العملاء المقيمين والسعوديين بشكل عام. وبهذا المعنى، أشار البنك إلى أن الطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا يمكن أن يكون ولي أمره. إنشاء حساب مصرفِيْ فِيْ الرَاجحّيْ بدلا من ذلك والمراقبة القانونية عليه حتى بلوغ السن القانوني لفتح الحساب، وهذا من أهم شُروطْ البنك.

فتح حساب الرَاجحّيْ من خلال البوابة الوطنية

خطوات فتح حساب مصرفِيْ فِيْ الرَاجحّيْ من خلال الوصول الوطني الموحد

تسجيل الدخول إلى أبشر الأفراد والتسجيل فِيْ الموقع الرسمي.

اكتب رقم الهُوية الوطنية أو رقم الإقامة للمقيمين.

تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم على الموقع.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الرَاجحّيْ الخاص بك واتبع تعليمات التسجيل.

قم بتأكيد المعلومات التي أدخلتها وأدخل رمز التحقق.

افتح حساب مع الرَاجحّيْ اون لاين

كَمْا يمكن للمواطن والمقيم فِيْ المملكة إنشاء حساب مع الرَاجحّيْ بناءً على مجموعة من الشُروطْ، بما فِيْ ذلك توفر السن القانوني لفتح الحساب، وبالنسبة لمن هم دون هذا العمر، أشار البنك إلى أن الوصي يمكنه أنشئ هذا الحساب بالذهاب إلى أيقونة إنشاء حساب طفل وإدخال المعلومات المطلوبة والإشراف الكامل على الحساب حتى يبلغ الطفل السن القانوني.