فتح رمز الحماية لجوال نوكيا بدون برنامج ،ظهرت أجهزة نوكيا على الانتهاء فقلما ما نراها اليوم، وقل متابعيها من المستخدمين على الرغم الجودة المتميزة التي اشتهرت بها أجهزة نوكيا، لذا فالبيانات حول الاجهزة الجوالة من نوكيا أصبحت قليلة، مما يجعل أقل مشكلة تحدث في الجهاز تعد عائق لقلة من يفهم في هذه الجوالات الآن ويوجد الكثير من الطرق التي تتميز بالسهولة والبساطة.

افتح رمز الحماية لهاتف Nokia بدون برامج

لوحظ مؤخرًا أن نسبة بيع هواتف نوكيا المحمولة قد انخفضت بشكل ملحوظ، بسبب إصدار أنواع متعددة في السوق تعمل بنظام تشغيل مختلف، ومع مرور الوقت، طورت نوكيا نظام التشغيل الخاص بها إلى أصبح مثل أنواع الهواتف الأخرى، وإليك كيفية فتح الكود الخاص به بدون برامج

يقع الكثير من مستخدمي هواتف نوكيا في مشاكل تعطيل الهاتف وبالتالي يؤثر على أعمالهم.

يمكنك إدخال رقم هاتف الطوارئ عبر لوحة المفاتيح والاتصال به (119-999-120-121-112).

عند كتابة الأرقام الثلاثة الأولى من الرقم، سيظهر على الشاشة تلقائيًا.

بعد الاتصال بالرقم، عليك إنهاء المكالمة بسرعة بعد سماع نغمة الرنين الخاصة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على الزر الموجود على يسار زر قفل الهاتف.

سيتم بعد ذلك إزالة رمز قفل الجهاز وسيتم إلغاء قفل الجهاز مرة أخرى.

هذه واحدة من أسهل الطرق لإلغاء تأمين رمز حماية هاتف Nokia بدون برنامج.

قم بإلغاء قفل رمز الحماية لهاتف Nokia بواسطة رمز IMEI

لكل هاتف نقال رمزه الخاص ويتم استخدام هذا الرمز في حالة قفل الجهاز ولا يمكن فتحه مرة أخرى.

هذا الرمز مكتوب في الكتيب المرفق بهاتفك حتى تتمكن من الاحتفاظ به للرجوع إليه في مثل هذه الحالات الطارئة.

يمكنك إحضار الكتيب وبعد البحث عن الرقم الموجود به يمكنك كتابته في الهاتف وبعد ذلك سيتم فتح الهاتف المحمول على الفور وسيتم حل هذه المشكلة.

يمكنك أيضًا العثور على هذا الرقم في صندوق الهاتف.

قم بإلغاء قفل رمز أمان Nokia Mobile من خلال إعادة ضبط المصنع

يمكنك أيضًا التخلص من مشكلة قفل الهاتف عن طريق إجراء إعادة ضبط المصنع، ولكن هذه الطريقة ستؤدي إلى فقدان البيانات الموجودة عليها إذا لم يتم نقلها قبل إجراء إعادة التعيين وهي كالتالي

تختلف الطرق التي يتم بها إعادة ضبط المصنع وفقًا لإصدار الجهاز، على سبيل المثال، في الهواتف من النوع n8، وهو أحد أكثر الأنواع شيوعًا، يتم إجراء الإعدادات من خلال النقر على الطاقة، القائمة، الكاميرا وأزرار خفض الصوت في نفس الوقت، وبعد هذه الخطوة يتم إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا.

لإجراء إعادة ضبط المصنع للهواتف من نوع Nokia 5800 انقر فوق زر الكاميرا وزر الطاقة في الهاتف، ثم سيقوم الجهاز تلقائيًا بإعادة ضبط الهاتف عن طريق إعادة ضبط الهاتف.

لإجراء إعادة ضبط المصنع لهواتف Nokia n97، نضغط على زر الطاقة بالجهاز والسهمان يتجهان لأعلى ولأسفل ونضغط عليهم جميعًا في نفس الوقت ثم يتم إعادة ضبط الهاتف تلقائيًا.

هناك أيضًا طريقة يمكن اتباعها في أنواع مختلفة من أجهزة Nokia وهي الضغط على زر الطاقة بالجهاز وفي نفس الوقت الضغط على النجمة والرقم الثالث ثم يقوم الهاتف بإعادة الضبط.

هناك أيضًا طريقة أخرى يمكن القيام بها وهي النقر لمدة ثلاثين ثانية على الزر لتشغيل الجهاز باستخدام زر التحكم في مستوى الصوت، وبعد ذلك ستظهر على الشاشة بعض الخيارات التي يمكنك من خلالها اختيار إعادة التعيين، و ثم يقوم الهاتف بتطبيقها.

قم بإلغاء قفل رمز الحماية لهاتف Nokia من خلال بريدك الإلكتروني

إذا كنت تمتلك جهاز Nokia متطورًا يعمل عن طريق اللمس وواجهت مشكلة قفل الهاتف، فيمكنك إلغاء قفل الرمز من خلال بريدك الإلكتروني الخاص باتباع الخطوات التالية

أول شيء يجب عليك فعله هو إدخال رمز الحماية الخاص بك بشكل غير صحيح عدة مرات، حتى خمس مرات تقريبًا.

بعد ذلك لن تتمكن من إدخال الهاتف ويطلب منك الهاتف الانتظار لبضع ثوان لتتمكن من إدخال الرمز مرة أخرى.

على الشاشة سترى كلمة نسيت كلمة المرور يمكنك الضغط عليها.

سيفتح الهاتف تلقائيًا صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالهاتف باستخدام بريدك الإلكتروني.

عند فتح الصفحة، اكتب بريدك الإلكتروني ثم اكتب كلمة المرور للبريد الإلكتروني.

ثم يفتح الجهاز تلقائيًا وسيتم إلغاء رمز الأمان الخاص بك.

يمكنك بعد ذلك الدخول إلى الهاتف وإنشاء رمز أمان آخر ولكن احفظه جيدًا حتى لا تواجه نفس المشكلة مرة أخرى.

قم بإلغاء قفل رمز الحماية لهاتف Nokia باستخدام رمز PIN

غالبًا ما يستخدم من يقع في مشاكل مثل قفل الهاتف الرمز السري، ويمكنك معرفة هذا الرقم من خلال التواصل مع شبكة الجوال وطلب الرمز منها، ويتكون هذا الرمز في الغالب من أربعة أو ثمانية أرقام.

بعد أن تملي شبكة الهاتف الرقم، قم بتدوينه في الهاتف به المشكلة، ثم سيفتح الهاتف المقفل على الفور.

قم بإلغاء قفل رمز أمان Nokia Mobile في أجهزة Symbian

تعد هذه الأجهزة من نوع مختلف عن باقي هواتف Nokia، لذا فإن لديها طريقة مختلفة لإلغاء قفل الرمز. لفتحه، عليك اتباع الخطوات التالية

أول شيء يجب عليك فعله هو معرفة رقم هاتفه والذي يسمى كود imei وعادة ما يكون هذا الرقم مكتوبًا بالقرب من بطارية الهاتف المحمول.

إذا لم تتمكن من العثور على رقم الهاتف، يمكنك طلب هذا الرمز * # 06 # وسيقوم بإرسال الرقم مباشرة إلى الهاتف.

بعد ذلك يمكنك الوصول إلى أحد المواقع التي يمكنك من خلالها إلغاء قفل الهاتف مثل موقع نوكيا ثم كتابة رقم imei دون الضغط على مسافات بين الأرقام.

ستظهر لك بعض العبارات ويمكنك التحقق من عبارة أنا المالك القانوني للهاتف باستخدام IMEI هذا.

بعد النقر على هذه العبارة، سيرسل لك الموقع الرمز الذي سيفتح قفل هاتفك.

قد نلاحظ أن الهاتف لا يستجيب لإلغاء القفل فورًا بعد إدخال الرمز، وفي هذه الحالة سيتعين عليك إعادة تشغيل هاتفك المحمول لإلغاء القفل مرة أخرى.

قم بإلغاء قفل رمز الحماية لهاتف Nokia من خلال تهيئة الهاتف

في بعض الأحيان، تكون الطرق المختلفة لإلغاء قفل الهاتف غير صالحة. في هذه الحالة يتم إزالة جميع البيانات الموجودة على الهاتف، ومن بين هذه البيانات رمز القفل الذي أدخلته ولم تعد تتذكره، ويتم مسح الملفات من خلال الخطوات التالية

أولاً، اكتب هذا الرمز من خلال لوحة المفاتيح، ولكن تأكد من الكتابة من اليسار إلى اليمين، والرمز هو * # 7370 #.

بعد ذلك، اضغط على كلمة Agree and Continue، ثم سيقوم الهاتف بتنسيق جميع البيانات الموجودة في الهاتف وسيتم إعادة فتح الهاتف بسهولة. لتجنب فقدان أي بيانات مهمة عند التعرض لهذه المشكلة، يمكنك عمل نسخ من حين لآخر لتتمكن من استعادة الملفات التي تم حذفها مرة أخرى.

في بعض الأوقات عندما لا تجدي الوسائل لاختلاف أنواع الهواتف يتم اللجوء إلى طريقة مسح كل ملفات الجهاز، فمع المسح يذهب الرمز الذي تم غلق الجهاز به من ضمن المعلومات التي يتم مسحها، وتتم هذه الوسيلة من خلال تسجيل هذا الرمز على الشاشة ألا وهو #7370#*، مع مراعاة كتابة هذا الرمز من اليسار إلى اليمين.