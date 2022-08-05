فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيا

أعلن مركز عمليات الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن افتتاح طريق الهدا بمحافظة الطائف بالاتجاهين، بعد إغلاقه كإجراء احترازي. بعد المطر في المنطقة.

طريق الهدا السريع فتح في كلا الاتجاهين

وقال المركز الوطني “911” على حسابه بموقع تويتر، إنه تم فتح طريق الهدا بالاتجاهين، متمنياً للجميع السلامة.

يشار إلى أن القوات الخاصة للسلامة المرورية تحققت، أمس الخميس، من الإغلاق المؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار.

وقالت السلامة على الطرق في تغريدة عبر تويتر “نود أن نشير إلى أن طريق الهدا مغلق مؤقتًا في كلا الاتجاهين بسبب الأمطار، حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، متمنين السلامة للجميع”. شهدت محافظة الطائف أمطاراً معتدلة إلى غزيرة.

طقس اليوم

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عواصف كهربائية متوسطة إلى شديدة، من شأنها أن تتسبب في فيضان الوديان وسيول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والبرد فوق المناطق. نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية.

رياح قوية ومتربة

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، بينما المناخ شديد الحرارة في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على الأجزاء الوسطى من المملكة.