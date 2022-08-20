فتح 4 أسواق داخل مهرجان تمور بريدة

وزادت وتيرة البيع والشراء في مدينة بريدة، حيث تبلغ ذروتها في منتصف أغسطس من كل عام، حيث تصل أغنام النخيل إلى أكثر من 2800 طن في اليوم.

4 أسواق لبيع التمور

لاستيعاب هذا الحجم من التمور اليومية، افتتح مهرجان بريدة للتمور، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، 4 أسواق على مدار اليوم، حتى يتمكن الزوار من العثور على ما يحتاجون إليه في كل لحظة.

تبدأ دار المزاد بعد صلاة الفجر وقبل الفجر حتى الثامنة والنصف صباحاً، وبعد ذلك تبدأ حركة بيع نشطة من تجار التجزئة إلى شمال ساحة المزاد وتستمر حتى أذان العطاءات.

مزادات أخرى

بينما توجد مزادات أخرى في نفس الساحة تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، يعمل سوق المزارعين مع تجار التجزئة ومشتقات التمور والنخيل ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

نتيجة لهذه الكمية المتزايدة، خففت الأسعار بشكل كبير، مما جعل العديد من العناصر في متناول المتسوقين.

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