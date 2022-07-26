فحص الكوليسترول في المنزل ونتائجه وكيفية القيام به ،اذا أراد احد الأشخاص الذهاب لفحص الكولسترول الكامل، فغالبًا سوف يطلب منه الطبيب المشرف على الفحص الصيام وتناول الماء فقط لفترة تتراوح بين 9 – 12 ساعة قبل الاختبار كما يجب أن يعرف الطبيب المشرف على الحالة التاريخ الطبي بالكامل الخاص بالمريض قبل القيام بالفحص وجميع الأدوية التي تتناولها في الوقت الحالي فقد يطلب الطبيب ايضا الامتناع عن التناول اي طعام لعدة أيام قبل الفحص.

تعريف الكوليسترول

هي مادة دهنية توجد في جميع خلايا الجسم، حيث ينتجها الكبد ثم يستخدمها جسم الإنسان في بناء وتشكيل العديد من الخلايا الجديدة والصحية.

كما يستخدم الجسم هذه المادة الدهنية في إفراز وإنتاج الهرمونات المختلفة اللازمة لها. يتوفر الكوليسترول على نطاق واسع في العديد من الأطعمة المختلفة مثل البيض والزبدة والحليب كامل الدسم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النسبة المرتفعة في جسم الإنسان تشكل خطراً جسيماً على صحة الفرد لأنها تزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

نظرًا لأن الكوليسترول من أسوأ أعداء القلب، ينصح العديد من الباحثين والأطباء بضرورة إجراء اختبار الكوليسترول في المنزل بشكل منتظم، خاصة عند بلوغ الشخص سن الأربعين.

أما بالنسبة للأشخاص العاديين، فيجب عليهم قياس مستوى الكوليسترول في الدم وفحصه كل خمس سنوات. أما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض مستوى الكوليسترول، فيجب إجراء هذه الفحوصات بشكل دوري كل عام.

فحص الكوليسترول في المنزل

عادة ما يتم إجراء اختبار الكوليسترول في العيادات والمراكز الطبية المتخصصة في ذلك، ولكن الآن يمكن لأي شخص إجراء هذا الاختبار في المنزل.

وذلك من خلال أداة فحص مستوى الكوليسترول المتوفرة بكثرة في جميع الصيدليات.

حيث يقوم الشخص بإجراء اختبار الكوليسترول في المنزل عن طريق وخز أصابعه باستخدام المبضع الطبي الذي يأتي مع أداة الاختبار.

ثم وضع عدة قطرات من الدم على أداة التحديد، حيث يوجد داخل هذه الأداة بعض المواد الكيميائية المختلفة التي يتغير لونها بمجرد وضع الدم عليها، حيث يشير هذا اللون الجديد إلى مستوى الكوليسترول في الجسم.

يعتقد بعض الأطباء أن الفحص المنزلي لمستوى الكوليسترول لا يغني عن إجراء هذا الاختبار في المعامل والمراكز الطبية المتخصصة.

أهمية فحوصات الكوليسترول المنتظمة

هناك العديد من الأسباب الضرورية والضرورية لإجراء اختبار الكوليسترول، حيث يساهم هذا الاختبار في تقييم مستوى أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنه يساعد في تقييم مخاطر الإصابة بالعديد من مشاكل الدهون والأمراض التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ العائلي للمريض.

كما تساهم أهمية فحص الكوليسترول في المنزل بشكل كبير في معرفة الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشخص بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض المختلفة مثل التهاب البنكرياس وأمراض أخرى.

يساعد الطبيب على مراقبة الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين عن كثب.

يلعب هذا الاختبار دورًا رئيسيًا في تحديد فاعلية الأدوية والعلاجات التي يتناولها المريض لتقليل مستوى الدهون في الجسم، سواء كان العلاج من خلال الأدوية أو الأدوية أو عن طريق تغيير السلوك الغذائي للمريض.

يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا لمساعدة الأخصائي في تشخيص حالات فرط كوليسترول الدم وزيادة مستوى الكوليسترول في الدم. غالبًا ما يتم إجراء هذا الاختبار بانتظام، على الأقل كل أربع أو ست سنوات.

عادة ما تختلف هذه الفترة من شخص لآخر حسب الحالة الطبية للشخص، حيث يقوم الشخص بإجراء هذا الاختبار لأول مرة في مرحلة الطفولة.

وذلك بناءً على تعليمات وتوصيات طبيب الأطفال المختص، ثم يتم إجراء هذا الفحص مرة أخرى عندما يبلغ الطفل سن 18 عامًا.

توصيات لاختبار الكوليسترول

يتم إجراء اختبار الكوليسترول في المنزل بناءً على عدة توصيات يجب أن يأخذها الشخص في الاعتبار، بما في ذلك الحاجة إلى إجراء هذا الاختبار عندما يبلغ الرجل سن 35 عامًا.

أما المرأة فيتعين عليها إجراء هذا الفحص عند بلوغها سن 45 في حالة عدم وجود أمراض القلب والأوعية الدموية.

في حالة وجود أسباب وعوامل تدل على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، يجب على الرجل إجراء هذا الفحص في سن تتراوح من 25 إلى 35 سنة.

بينما تقوم النساء بهذا الاختبار في الفئة العمرية التي تتراوح من 30 إلى 35 عامًا، فإن أسباب الإصابة بأمراض القلب هي السمنة والسكري والتدخين وارتفاع ضغط الدم وأسباب أخرى.

كيفية عمل اختبار الكوليسترول

يعد اختبار مستوى الكوليسترول من أهم الفحوصات الطبية التي يحتاجها الشخص للصيام من أجل الحصول على أفضل النتائج وأكثرها دقة.

لذلك يفضل أن يقوم الإنسان بذلك في الصباح الباكر على معدة فارغة، قبل الأكل والشرب، باستثناء الماء.

حيث يجب ألا تقل الفترة بين الوجبة الأخيرة عن 12 ساعة قبل موعد الاختبار، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد مدة الصيام عن 16 ساعة.

كما أن عملية سحب عينة من الدم غير مؤلمة ولا تستغرق وقتًا طويلاً، حيث يتم سحب الدم عادةً من الأوردة الموجودة لدى المزارعين.

قبل أخذ عينة الدم، يجب على الشخص المسؤول تنظيف وتعقيم المكان الذي سيتم سحب الدم منه باستخدام بعض المواد المطهرة.

يتم وضع رباط مطاطي حول أعلى الذراع حتى يتراكم الدم في الأوردة، ثم تُستخدم الإبرة لسحب كمية معينة من الدم ووضعها في أنبوب نظيف ومعقم للطبيب.

بعد ذلك يقوم الشخص المختص بإزالة الشريط اللاصق من الذراعين لاستعادة تدفق الدم مرة أخرى بشكل طبيعي والمساهمة في استمرار تدفق الدم داخل العبوة الطبية.

عندما يتم الحصول على كمية كافية من الدم، يتم إزالة الإبرة من الذراع ويجب وضع ضمادة طبية في موقع الحقن، وبالتالي تنتهي عملية سحب الدم لاختبار الكوليسترول.

ينصح العديد من الأطباء الناس بتناول وجبة خفيفة بعد سحب الدم.

نتائج اختبار الكوليسترول

بناءً على اختبار الكوليسترول المنزلي، تتم قراءة نتائج الاختبار من خلال ما يلي.

1- مستوى الكوليسترول الكلي

يمكن لأي شخص إجراء اختبار مستوى الكوليسترول من خلال معرفة القيمة الإجمالية للكوليسترول الكلي في الجسم.

الذي يحتوي على كل من البروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني منخفض الكثافة، وبناءً عليه، يتم تفسير نتائج اختبار الكوليسترول من خلال هذه الخطوات.

2- معرفة القيم الطبيعية للكوليسترول الكلي

المعدل الطبيعي لمستوى الكوليسترول الكلي في الدم أقل من 200 مجم / ديسيلتر، حيث أن هذه النسبة هي القيمة الطبيعية التي يمكن من خلالها معرفة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3- قيم الكوليسترول الكلية حسب الحد الأعلى المسموح به

هذه القيم هي متوسط ​​مستوى الكوليسترول الكلي، والذي يتراوح غالبًا من 200 إلى 239 مجم / ديسيلتر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة لا تكفي للشخص لاتخاذ قرار بدء العلاج أو تعديل سلوك حياته.

4- قيم عالية

تبلغ القيمة العالية لمستوى الكوليسترول الكلي في الدم حوالي 240 مجم / ديسيلتر أو أكثر، حيث تشير هذه النسبة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

وعليه يقوم الشخص المختص بإجراء العديد من الفحوصات والفحوصات بما في ذلك فحص الدهون المعتاد للمساهمة في معرفة السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

5- بروتين دهني عالي الكثافة

يتراوح المعدل الطبيعي للبروتين الدهني منخفض الكثافة بين 35 و 65 مجم / ديسيلتر للرجال، بينما تتراوح القيمة الطبيعية للنساء بين 35 و 80 مجم / ديسيلتر.

تعتبر قيمة HDL المنخفضة أقل من 25 مجم / ديسيلتر، مما يشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تتراوح القيمة الأعلى بين 60 و 74 مجم / ديسيلتر، وهذا المعدل يشير إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

6- بروتين دهني منخفض الكثافة

هو الكولسترول الضار الموجود في الجسم، حيث تشير قيمته العالية إلى زيادة خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

غالبًا ما يكون المعدل الطبيعي لهذا النوع من الكوليسترول السيئ أقل من 100 مجم / ديسيلتر.

أما بالنسبة للمعدل المقبول فهو يتراوح بين 100 إلى 129 ملليغرام / ديسيلتر، وتعتبر هذه النسبة مقبولة للأشخاص العاديين.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب، فهذه النسبة تعتبر غير مقبولة بسبب حالتهم الصحية.

كيف يتم الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية

هناك العديد من النصائح التي يجب على الشخص اتباعها للحفاظ على مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم.

احرص على اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية المختلفة ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفواكه والخضروات.

بالإضافة إلى الحرص على تناول الأطعمة والأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات، يجب عليك بدورها الحد من تناول الدهون والسكريات والأملاح.

ومن أهم النصائح أيضًا الحرص على ممارسة الأنشطة وممارسة الرياضة بانتظام لمدة ساعتين على الأقل يوميًا، وخاصة ركوب الدراجات والمشي السريع.

حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

احرص على تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج بانتظام من أجل خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

تستطيع التأكد من الكوليسترول في غرفة نومك دون الذهاب إلى العيادة الطبية إذا كنت لا تمانع في وخز الإصبع تستطيع شراء بعض الأجهزة المنتشرة في الصيدليات لقياس مستوى الكولسترول في الدم تم صنع بعض الأجهزة التي تساهم في قياس الكولسترول في الدم بشكل بسيط وسريع وأنت في منزلك.