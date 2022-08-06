فحص طبي يحسم موقف لاعب الأهلي من التدريبات الجماعية

يواصل لاعب وسط الأهلي أحمد نبيل كوكة برنامجه التأهيلي بإشراف الطاقم الطبي للفريق، من أجل التعافي من إصابته والعودة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

تعرض أحمد نبيل قوجة لتمزق في أوتار الركبة قبل أسبوعين ويخضع لبرنامج إعادة تأهيل تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق بقيادة أحمد أبو عبلة.

يخضع “كوكا” لفحص طبي بعد مباراة الفريق ضد اتحاد الإسكندرية لتحديد مصيره للمشاركة في تدريب جماعي، بناءً على استجابته لبرنامج التأهيل الذي يخضع له حاليًا للتعافي من إصابته الأخيرة.

ومن المتوقع أن يظل قوجة غائبا عن الأهلي أمام الاتحاد الإسكندرية، ولن يتمكن أيضا من اللحاق بالمصري البورسعيدي في الجولة 30 من الدوري.

ويحدد الطبي موقف اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية، وكذلك دخوله في قائمة مباراة المصري التي ستلعب ببرج العرب مساء الأربعاء في الجولة 30 من الدوري.

يشار إلى أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 56 نقطة.