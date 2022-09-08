رابط فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، ينتظر الكثير من الطلبة وأولياء الأمور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني في العراق، كما تستعد الوزارة التربية والتعليم للإعلان عن موعد نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني بعد الانتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق المطلوبة ، كما وتم تفعيل رابط فحص نتائج الثالث متوسط 2022 للتعرف على النتيجة بسرعة وذلك من خلال رقم الجلوس.

رابط فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

لم يتم الإعلان عن موعد نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني والتي من المقرر أن يتم الإعلان خلال ساعات، في كافة محافظات العراق، وحسب ما أكد بعض المسؤولين بأن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني لن تتأخر وسيتم تنزيل كافة الدرجات فور الانتهاء من التدقيق من الدرجات، بشكل الإلكتروني، والجدير بالذكر بان نسبة النجاح نتائج الثالث متوسط 2022 الدور كانت عالية مقارنة بالسنوات السابقة.

رابط فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

يمكن الاستعلام عن فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ومن ثم القيام بالضبط على الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني، و لتتمكن من التعرف على النتيجة الخاصة بك عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث سهلت على كافة الطلبة في التعرف على نتائجهم بشكل سريع

خطوات فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني

هناك بعض الخطوات اللازمة الواجب القيام بها للحصول على نتائج الثالث المتوسط وذلك وفق الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي من هنا

ثم بالنقر عل الاستعلام عن نتائج الصف الثالث

حدد الدور الثاني

قم بإدخال اسمك بشكل رباعي

ادخل رقمك الجلوس الخاص بك بشكل سليم

قم بتحديد المحافظة التي ترجع اليها

حدد الشعبة التابع لها

ثم النقر على عرض الدرجات.

يمكن فحص نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الثاني من خلال الدخول الى موقع الوزارة الرسمي التابع الى وزارة التربية والتعليم ومن ثم القيام بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب، وقم بتحديد الشعبة.