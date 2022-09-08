فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا 2022 وزارة التربية والتعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية قبل ساعات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، والتي سيتم إعلانها خلال ساعات بعد الإنتهاء من عملية تصحيح الدرجات، كما وتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال رقم الجلوس في افة المحافظات الليبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية قيل ساعات عن الإنتهاء من عملية تصحيح كافة درجات الطلبة، في الجولة الأولى، كما وانه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا خلال الساعات القادمة، خلال موقع الوزارة الرسمي، في كل المحافظات والمناطق الليبية.، وصرحت الوزارة بأن نتيجة شهادة التعليم الأساسية ستكون يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة، ويمكن فحص نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال مقر المركز الوطني للامتحانات.

فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا

يمكن فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا من خلال الدخول إلى النتائج الخاص بامتحانات شهادتي الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية، ومن ثم القيام بكتابة رقم الجلوس، والجدير بالذكر بأنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر لعام 2022.

رابط فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا

يمكن فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا في كافة المحافظات من خلال الدخول الى موقع منظومة نتائج الامتحانات ليبيا:

الدخول الى موقع الوزارة من خلال موقع منظومة نتائج الامتحانات ليبيا.

كتابة رقم الجلوس

ثم القيام بالنقر على عرض الدرجات.

سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في لبيبيا 2022 يوم الخميس الثامن من شهر سبتمبر ، ويمكن فحص نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع الوزارة الرسمي، من خلال رقم الجلوس وسيتم رفع الدرجات الموقع الرسمي للوزارة .