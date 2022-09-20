فحوصات طبية لنجم النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

وأشار الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي إلَّى آخر أنباء إصابة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف المحترف فِيْ صفوف الفريق الأول لنادي النصر.

وكان النجم جلال الدين مشاريبوف، قد أصيب بإصابة مقلقة، عَنّْدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري، الأمر الذي يتطلب العلاج والتأهِيْل فِيْ فترة زمنية غير محددة.

وغاب الأوزبكي عَنّْ جميع مباريات النصر هذا الموسم فِيْ دوري روشان السعودي موسم 2022-2023 بسبب الإصابة.

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أظهر الجناح الفائز، مشاريبوف، تقدمًا ملحوظًا فِيْ إعادة التأهِيْل والعلاج الطبيعي، ومن المتوقع أن يعود إلَّى التدريبات الجماعية فِيْ الأيام المقبلة قبل بطولة الاتحاد الكلاسيكي.

وكتب عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الصغير “تويتر” “اليوم الثلاثاء يخضع مشاريبوف لبعض الفحوصات الطبية للوقوف على صحته”.

وانضم مشاريبوف (29 عاما) إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ يناير 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الأكاديمية الإماراتية الأهلي دبي، حتى صيف 2022، أي لمدة 6 أشهر فقط.

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من ناحية أخرى، يستعد النصر لمواجهة الاتحاد، على ملعب مرسل بارك، يوم الأحد 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق العاصمي.