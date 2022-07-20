فخامة وشياكة تويوتا كراون 2023 احدث سيارة فِيْ السوق بمواصفات وامكانيات جبارة

إليكَمْ أبرز مواصفات ومميزات تويوتا كراون 2023 وأسعارها فِيْ سوق السيارات السعودي، حيث تعتبر سيارة تويوتا الجديدة من أفضل السيارات التي قدمتها الشركة اليابانية “تويوتا” فِيْ الفترة الأخيرة، وتويوتا أون. فِيْ الخامس عشر من شهر يوليو الجاري 2022 كشفت ميلادي عن كافة مواصفات السيارات وأبرز مميزاتها، وسنشرح لكَمْ كل هذا فِيْ السطور التالية من مقالنا اليوم عن كافة المعلومات الخاصة بسيارة تويوتا الجديدة.

أبرز مواصفات ومميزات تويوتا كراون 2023

تتميز السيارة بالعديد من المواصفات والإمكانيات والميزات التي لا تتوفر فِيْ العديد من السيارات فِيْ نفس فئة السعر والتي تم طرحها فِيْ نفس العام وهِيْ كالتالي

وتأتي أبعاد السيارة من الطول والعرض والارتفاع أربعة أمتار و 928 ملم ومتر واحد و 839 ملم ومتر واحد و 539 ملم على التوالي.

بينما يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة حوالي مترين 850 ملم، ويبلغ حجم جنوط عجلات السيارة حوالي 21 بوصة، وهِيْ مصنوعة من الألمنيوم الفاخر ومغطاة بالكروم اللامع.

يبلغ حجم شاشة السيارة التي تعرض وسائط المعلومات والترفِيْه حوالي 12.3 بوصة، وهِيْ حساسة للمس وسريعة الاستجابة وتعمل بدقة ووضوح كبيرين.

كَمْا تم تجهِيْز السيارة بنظام تحديث عن بعد، ومجهزة بشاشة عرض رقمية أخرى بحجم 12.3 بوصة.

السيارة مزودة بنظام المساعد الصوتي الذكي، وهِيْ سيارة تنتمي إلى فئة سيارات RC كروس أوفر، وتتكون من محرك 2400 سي سي بقوة 340 حصان.

كَمْا تم تجهِيْز السيارة بشاحن توربيني بسعة 2400 سم مكعب ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

تعتبر هذه السيارة من أفضل سيارات تويوتا التي اكتسبت شهرة كبيرة بسبب قدراتها المتطورة، وحصلت على تصنيف جيد فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر السيارات تقدماً.

سعر تويوتا كراون 2023 فِيْ السَعُودِيْة

فِيْ سوق المملكة العربية السَعُودِيْة، تم عرض فئتين من السيارة، الفئة الأولى فئة XLE ويتم طرحها بسعر يبدأ من 177 ألف ريال سعودي، بينما الفئة الثانية المحدودة بسعر يبدأ من 180 ألف ريال. ريال سعودي. الريال وهِيْ الفئة المجهزة أكثر من الأولى.