فخرية خميس تنفِيْ شائعة وفاتها “لا تفجعون عيالي”

ردت الفنانة العمانية فخرية خميس بقوة على شائعات وفاتها، وطالبت بوقف مثل هذه الأنباء لأنها تلحق ضررا كبيرا بأطفالها ومعجبيها.

ونشرت فخرية خميس تدوينة عبر حسابها على انستجرام كتبت فِيْه “الله يكفِيْني وهُو خير وكيل ينشر إشاعات كاذبة. ما زلت على قيد الحياة، والحمد لله “.

وأضاف “لا تحزنوا على عائلتي وأحبائي بالأخبار الكاذبة. فخرية خميس من أصل وطبقة عمانية. ولد فِيْ الكويت، وأنا أعيش فِيْ بلدي، سلطنة عمان “.

وتابعت الفنانة العمانية “الحمد لله أنا حي وبخير، وأتمتع بالصحة والعافِيْة، والله يكفِيْني وهُو خير وكيل فِيْ من ينشر الأخبار الكاذبة”.

وردا على الجنسية الكويتية قال فخرية “أنا من أصل وطبقة عمانية. ولدت فِيْ الكويت، وأنا فِيْ الكويت فقط عَنّْدما أستطيع المشاركة فِيْ الأعمال الفنية، وجزاكَمْ الله خيرًا على المنتجين الذين تذكرني وتحبني. “يطلبون مني المشاركة، ولديّ التصرف الصحي والأخلاقي لأي مشاركة فِيْ السلطنة وخارجها، والدور المهم أنها تناسب عمري وتاريخي الفني .. بارك الله فِيْك .. أحبك.”

وتفاعل الجمهُور كثيرًا مع منشور فخرية خميس، متمنين له الصحة والعمر المديد.

وكانت خميس قد كشفت فِيْ وقت سابق أنها “أنهت العلاج الكيماوي الذي أرهقها لكنها صبرت على آلامها وتحملتها”، مشيرة إلَّى أن “آثار العلاج الكيماوي بدأت تظهر عليها الآن وبدأت رئتيها تتعبان”.

قامت فخرية خميس بإزالة ورم سرطاني بالثدي عام 2022، على أن يتم خروجها من المستشفى وتبشر ببدء مرحلة جديدة من علاج السرطان، وهِيْ مرحلة العلاج الكيميائي.

وعلى الصعيد الفني كان آخر عمل للفنان العماني المسلسل الكويتي “ناطحات السحاب”.

تعتبر فخرية خميس من أشهر الفنانين العمانيين، وشاركت خلال مسيرتها الفنية فِيْ العديد من الأعمال الدرامية العمانية والخليجية، وأشهرها شخصية “فتون ألف” فِيْ مسلسل “الحيالة” الكويتي مع الفنان الراحل. عبد. حسين عبد الرضا والفنان الراحل خالد النفِيْسي، شخصية نزل منها لها قاعدة جماهِيْرية ضخمة.

ومن الأعمال التي قدمها “سهم الخيانة”، “فايز الطوش”، “إخواني وأخواتي”، “بيتنا العظيم”، “الجادة السابعة”، “الفريح”، “الصراخ الصراخ”، “سكتوم باكتوم” و “هاشتا” و “شباب” القنبلة “و” سوق الحريم “وظهرت بشكل مسرحي فِيْ” دكتار شل سمك “و” العودة من المرة القادمة “و” على الطاير “و” بنات سيلفِيْ “. . “

دخلت عالم الفن عام 1974 من خلال مسرح الشباب وقدمت من خلاله 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية، وعملت فِيْ وزارة الإعلام فِيْ الفترة من 1976 إلَّى 1996 مذيعة فِيْ الإذاعة والتلفزيون. سلطنة عمان ومقدم ومقدم برامج ثقافِيْة عديدة. كَمْا قام بتأليف مسرحيات إذاعية، وتلقى دورة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عام 1982.