فخر الدين بن يوسف يقود هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة

أعلن المدرب اليوناني تاكيس جونياس، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه لمباراة غزل المحلة ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وغزال المحلة في تمام الساعة 630 مساء على استاد المحلة ضمن الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز.

كان تشكيل الفريق على النحو التالي

حارس المرمى أحمد الشناوي

الدفاع أحمد توفيق – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي

الوسيط هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – إبراهيم عادل.

الهجوم فخر الدين بن يوسف – فخري لكاي

على مقاعد البدلاء هم

مهدي سليمان – محمود وادي – ابراهيم طوره – احمد سامي – عبدالله مجدي – حسين السيد – دودو الجباس – محمود صابر – احمد فوزي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 62 نقطة خلف المتصدر الزمالك برصيد 69 نقطة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة.