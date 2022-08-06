فراس إبراهِيْم دوري “لذيد” بمسلسل “الكرزون”.. وأمي نقطة ضعفِيْ

أكد الفنان السوري فراس إبراهِيْم أن هناك العديد من المعوقات التي تقف فِيْ طريق الدراما، من أهمها معوقات الحياة بشكل عام، مشيرا إلَّى أن الحياة تغيرت وتغيرت المعطيات مما يؤثر على تطور الدراما السورية وتطورها. التقدم فِيْ غياب العديد من العَنّْاصر والبيانات.

وأضاف أن الدراما شبيهة بالواقع، وعَنّْدما تكون الحياة جيدة من جميع النواحي ومثالية، فمن الطبيعي أن تمضي الدراما على طريق التقدم والتطور، بينما تتعثر فِيْ حال تعثرت بعض المعطيات والمكونات، لذلك من الضروري توفِيْر طرق عديدة لتطوير الدراما ومساعدتها على تقديم محتويات مهمة، ولا يمكن تنزيل الفنان المسؤولية عَنّْ التطور بأكَمْله طالما لم يكن لديه ما يساعده فِيْ عمله.

وأكد خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن الدراما ما زالت قائمة وتعمل بأذرع وروح وعقل وموهبة الناس رغم الأزمات التي يمرون بها.

وأوضح إبراهِيْم أنه يعمل حاليًا بمنطق الوجه الجديد، على الرغم من تاريخه الفني الذي يضم ما يقرب من 110 أعمال، ويواصل البحث عَنّْ الفرص لأن التحدي دائمًا ما يكون موجودًا مع الفنان.

وعَنّْ أعماله القادمة، كشف عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “الكرزون” للمخرج رشاد قكاش وإنتاج أفاميا، حيث يلعب شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه سابقًا، وسيراه الجمهُور على أنه شخصية مرحة. حرف. رجل، وعمل على شراء ملابس خاصة لهذه الشخصية لمساعدته على تقديم الفرق الذي يبحث عَنّْه.

وفِيْ النهاية تحدث عَنّْ علاقته بوالدته التي يعتبرها نقطة ضعفه، ولا يتحمل فكرة مرضه، فهِيْ ليست أماً فقط، بل هِيْ أيضًا فاعلة له، ويرى ذلك. كل ما حدث فِيْ حياته وكل إنجاز حققه كان بفضلها.