فراس هزيم يكشف نجوم “قلعة دمشق”.. ولا يستطيع استقدام الوسوف وميادة حناوي

أكد الرئيس التنفِيْذي لشركة “مينا” ورئيس مهرجان قلعة دمشق فراس هزيم، أن شركة “مينا” استأنفت نشاطها هذا العام بعد انقطاع منذ عام 2022 لأسباب خارجة عَنّْ إدارتها.

وأوضح هزيم خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن شركة “مينا” تسعى لتقديم فنون ومهرجانات جيدة، تضم نجمات مختلفة وتسعد الجمهُور.

وكشف عَنّْ أن أسعار تذاكر حضور مهرجان “قلعة دمشق” الذي سينطلق خلال أيام قليلة، تم تطويرها بعد دراسة مطولة لتناسب كافة شرائح المجتمع، وتعتبر بسيطة مقارنة بالتكاليف والمصاريف اللوجستية. ورواتب الفنانين الذين يتم إحضارهم من خارج البلاد، ولا تعتبر عائقاً لمن يحب فناناً معيناً ويريد حضور حفل فني له.

وعَنّْ غياب بعض الفنانين السوريين عَنّْ هذه المهرجانات، قال فراس هزيم “نحن مع أي فنان سوري، والمشكلة ليست أننا نطلبه، بل أن لديه جمهُوره، والشركة ليست لديها إمكانيات كبيرة للتوظيف. . مع مطربين عملاقين مثل جورج وسوف وميادة الحناوي “.

وأكد أنه لم يشعر بألم مناقشة الرواتب مع الفنانين المشاركين وهم ناصيف زيتون وحسين الديك وجوزيف عطية وسيف نبيل. ستحمل الجلسات المستقبلية أسماء نجوم أخرى، وتحقق الهدف الذي وُجدت من أجله.