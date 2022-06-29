فرانس برس العلا تتحول إلى مركز فنون من الدرجة الأولى

وقالت وكالة فرانس برس إن مدينة العلا في المملكة العربية السعودية تتطور إلى مركز فني من الدرجة الأولى، مما يساهم تدريجياً في تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة فنية عالمية، بفضل وادي الفنون.

العلا هي منطقة جذب سياحي ناشئة في إطار خطة رؤية 2030، وتشتهر بمقابرها النبطية القديمة المنتشرة بين جبال ووديان الحجر الرملي، وهي في طريقها للتحول إلى مركز فنون عالمي المستوى، مكتمل بمنتجعات بيئية فاخرة. ومسرح فخم مغطى بألواح المرآة.

وادي الفنون بالعلا

وقال تقرير وكالة فرانس برس المشروع في العلا، المعروف بوادي الفن أو وادي الفنون، يهدف إلى تغطية 65 كيلومترًا مربعًا (16 ألف فدان) من الصحراء السعودية بنماذج جديدة لما يسمى بفن الأرض، وهي حركة. أنه كان ينوي إحضار فن المعارض إلى الطبيعة.

وتابع إن وجود مشروع فني كبير مثل وادي الفن في صحراء المملكة علامة على تغير الزمن، وفق الأهداف التي نصت عليها الرؤية السعودية.

يشارك فنانين سعوديين وعالميين آخرين في هذا المشروع الفني، ومن الأسماء الفنان السعودي أحمد ماطر، ومنال الضويان، والفنانة المجرية الأمريكية أغنيس دينيس، التي اشتهرت في الثمانينيات بزراعة وحصاد فدانين من القمح على بعد بضع بنايات من القمح. وول ستريت.

وفي هذا الصدد، قال أحمد ماطر “إن دعم الدولة لنا هو مصدر ارتياح مرحب به بعد سنوات من الجهود للوصول إلى الجمهور السعودي وتطوير مشهد فني محلي نابض بالحياة. هذا هو التغيير المطلوب”.

قالت القيّمة إيونا بلاسويك، المنسقة السابقة في معرض وايت تشابل في لندن، إن عمل وادي آرت طموح من حيث الحجم والمشروع الفني له رؤية.