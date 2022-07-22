فرجاني ساسي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بكأس مصر

رغب الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك السابق ونادي الدحيل القطري الحالي، في تهنئة الفارس الأبيض بعد فوزه في النسخة الأخيرة من كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ونشر فرجاني ساسي صورة لاعبي الزمالك برفقة المدرب البرتغالي جوسكالدو فيريرا مدرب كاستيلو بلانكو، عبر حسابه الرسمي، عبر خاص أستوري على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها “مبروك”.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأندية التي حققت أكبر عدد من الألقاب.

وفي سياق متصل، بعث الدولي المغربي الدولي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، برسالة قوية إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله عن صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده. مع عملاق القاهرة.

ونشر محمد أوناجم، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي للصور والفيديو، صورة لنفسه برفقة كأس مصر، أحدث نسخة، وعلق عليها “بسم الله الرحمن الرحيم. واللاعبين إطار تقني وجمهور للإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة ”.

وتابع “وللتعبير عن اعتزازي الكبير بالانتماء لهذه العائلة، أشكركم مرة أخرى ويحيي الزمالك”.