فرج عامر الأهلي ينسحب من صفقة بن شرقي

أكد فرج عامر الرئيس السابق لنادي سموحة، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر الانسحاب من الصفقة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

وأوضح فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الأهلي انسحب من الاتفاق مع بن شرقي في اللحظة الأخيرة، وكان هو من وقع ثلاث نسخ”.

وتابع السبب في ذلك هو أن بن شرقي علي وقع عقودًا احترافية مع نادي قطر، دفع له ضعف ما دفعه النادي الأهلي (3 ملايين دولار في الموسم)، بالإضافة إلى المزايا والمكافآت، أثناء توقيعه مع النادي. الأهلي ذهب نصف هذه القيمة على الأكثر.

وتابع “الأهلي لا ينجرف في المضاربة على أسعار اللاعبين أو رواتبهم حتى لو كانت انتقالات مجانية. يتميز محمود الخطيب باهتمامه الكبير بإنفاق موازنة الأهلي وخسارة لاعب، مهما كان نوعًا من خسارة فريق وتدمير غرفة تبديل الملابس “.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المستقبل غدا الثلاثاء الساعة 900 مساء بتوقيت القاهرة.