فرج عامر بن شرقي في الأهلي خلال ساعات

أطلق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الوجهة المقبلة للاعب الزمالك أشرف بن شرقي.

وكتب عامر على “فيسبوك” “أشرف بن شرقي يرفع رأسه من جديد، ورغبة شديدة من الأهلي وبن شرقي في إنهاء العقد بينهما”.

وأكد “الفارق المادي تقل بين الأهلي وأشرف بن شرقي، والتوقيع متوقع خلال ساعات قليلة”.

وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك رسالة للنجم المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الفريق.

وكتب حساب الزمالك على تويتر “بعض النهايات لا تعني بالضرورة نهاية القصة، لكنها قد تعني أيضًا امتدادًا لشيء آخر أجمل”.

وتابع “مشوار أشرف بن شرقي مع الفريق ربما يكون قد انتهى، لكن حب جماهير الزمالك للاعب لا يزال واسع الانتشار”.

وختم “شكرا لك بن شرقي على مغادرة البوابة الكبرى ونتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة”.

ودع المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، وداعا للجماهير البيضاء برسالة عاطفية.

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وكتب بن شرقي عبر حسابه على “فيسبوك” “شكرا لك الزمالك وشكرا إدارة الزمالك وشكرا لاعبي الزمالك”.

وتابع “شكرا. إلى كل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم شكرا جزيلا يا جماهير الزمالك ”.

وأضاف “بدأت الخطاب في النهاية لأنني أشك في أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تصل”.

وتابع “لا أستطيع أن أنكر لطفه. لقد ساندني في أوقات الرخاء والشدائد”.

وأضاف “لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح، لم أشعر فيها أبدًا بأنني غريب”.

وتابع “بالتأكيد كنت مثل إبن الصالحين من البيت ولكن هذه سنة العمر”.

وختم “وداعا للجميع من الأصغر إلى الأكبر في عائلة الزمالك، وسنعود بإذن الله إلى بيتي الثاني”.