فرج عامر يثير الجدل بخصوص انتقال السعيد ورمضان صبحي للزمالك

أثار فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة، جدلاً حول انتقال ثنائي بيراميدز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد رئيس سموحة أن عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز يحاول إقناع زميله رمضان صبحي بالانتقال معه لصفوف نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “عبدالله السعيد يحاول إقناع رمضان صبحي بالانتقال معه إلى الزمالك هذا الصيف”.

مديرو الزمالك يشيرون إلى التعاقد مع عبدالله السعيد لتقوية صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأكدت تقارير إعلامية صعوبة انتقال رمضان صبحي للزمالك بسبب الراتب المالي الضخم الذي يتقاضاه مع الفريق السماوي.

من جانبه انتصر الزمالك على الجونة 4-1 في مباراة اليوم 29 من الدوري المصري.

وعزز الزمالك صدارته في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 69 نقطة واقترب من الفوز باللقب.