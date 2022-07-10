فرج عامر يثير الجدل بخصوص توقيع “بن شرقي” للأهلي

أثار فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة، جدلًا كبيرًا في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقيع المغربي الدولي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، في تعاقده مع القلعة البيضاء.

انتهى عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك رسميًا ولم يجدد اللاعب عقده مع وايت كاسل، وبذلك اقترب من مغادرة النادي.

ونشر فرج عامر صورة أشرف بن شرقي مع أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي الأهلي، وعلق عليها “التوقع أصبح حقيقة ووقع أشرف بن شرقي للأهلي”.

يستعد أشرف بن شرقي لمغادرة صفوف نادي الزمالك رسمياً في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

وربطت تقارير إعلامية أشرف بن شرقي بمفاوضات مع الأهلي للانتقال لصفوف القلعة الحمراء ابتداء من الموسم المقبل، لكن لم يعلن النادي ولا اللاعب عن أي اتفاق رسمي بشأن انتقاله للأهلي حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكون المباراة النهائية لكأس مصر بين الأهلي والزمالك هي الأخيرة لبن شرقي مع الفارس الأبيض حيث يريد إنهاء مسيرته مع الفريق بالحصول على بطولة.