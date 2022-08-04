فرج عامر يرد على مطالبات ترشحه لرئاسة الأهلي

استجاب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق لمطالب الجماهير بالترشح لرئاسة النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة.

وأطلق بعض المعجبين هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “فرج عامر رئيسا للأهلي” للمطالبة بترشيحه لرئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء في الدورة المقبلة.

وعلق رئيس سموحة الأسبق على مطالب الجماهير بترشيحه لرئاسة الأهلي قائلا “أنا لست عضوا في الأهلي ولا أعمل من أجل هدف. أنا أحب الأهلي وأحب. محمود الخطيب وأنا أؤيد الخطيب 100٪ “.

وشنت الجماهير الحمراء هجومًا عنيفًا على مجلس إدارة النادي الأهلي في الساعات الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري وضياع فرصة التنافس على لقب البطولة.

وتعادل الأهلي مع فاركو في مباراة الجولة 28 ليرتفع رصيد الفريق إلى 56 نقطة ويحتل المركز الثالث خلف متصدر الزمالك برصيد 66 نقطة وبيراميدز الثاني برصيد 59 نقطة.