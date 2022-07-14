فرج عامر يفجرها بيراميدز يعلن تعاقده مع طارق حامد غداً

أطلق محمد فرج عامر الرئيس الأسبق لنادي سموحة بالإسكندرية مفاجأة كبرى على مصير طارق حامد نجم وسط فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “أخيرًا طارق حامد في بيراميدز، والإعلان غدًا”.

صدم الدولي طارق حامد نجم فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، مديري القلعة البيضاء وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، بعد قرار جولته للتحقيق مع النادي، في إطار تأخره في العودة إلى النادي. عملاق القاهرة في الموعد المحدد.

أكدت تقارير إعلامية، صباح الأربعاء، أن طارق حامد رفض بشكل قاطع التحقيق مع الزمالك، متمسكًا بكامل حقوقه حتى انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.

طارق حامد كان قد ذهب إلى إسبانيا لمدة 50 يومًا للسيطرة على إصابته في الركبة، الأمر الذي تسبب في استياء إدارة الزمالك، خاصة في ظل الحاجة الضرورية لجهوده الفنية بعد أن عانى الفريق الأبيض من الغيابات الكثيرة، وهو ما دفعه للانتقال للتحقيق، لكن نجم المنتخب الوطني رفض هذا القرار.

سانتو يضع حلولاً لأزمة طارق حامد

وقالت صحيفة المدينة السعودية “نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة اقترح حلين للإدارة بخصوص مستقبل طارق حامد”.

وأشار إلى أن الاقتراح الأول هو إعارة طارق حامد لأي ناد سعودي، في موسم 2022-2023، لمتابعته عن كثب.

وأوضح أن الاقتراح الثاني هو الموافقة رسمياً على عقد طارق حامد مع اتحاد جدة في حال تعذر تسويقه.

وأكد أنه في حال ضم طارق حامد، فإن نونو سانتو “سيوظف” اللاعب بالشكل الذي يراه مناسبا لقدراته.