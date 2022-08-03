فرج عامر يكشف عن خناقة بين محمد بركات وأعضاء اتحاد الكرة

أطلق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بقتال محتد نشأ داخل اتحاد الكرة في الساعات الأخيرة.

وكتب رئيس سموحة الأسبق عبر حسابه على فيسبوك خنق حامي كاد أن يصل إلى نقطة التشابك بين محمد بركات نجم الأهلي السابق وعدد من زملائه في مجلس الإدارة. من اتحاد الكرة، بسبب استمرار عصام عبد الفتاح علي على رأس لجنة تحكيم اتحاد الكرة “.

ولم يكشف رئيس نادي سموحة السابق عن أي تفاصيل أخرى عن شجار محمد بركات مع أعضاء اتحاد الكرة.

يشهد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم انقسامًا بين أعضائه بشأن استمرار عصام عبد الفتاح على رأس لجنة التحكيم بالدورة المقبلة، بعد تعيين الخبير الأجنبي كلاتنبرج.