فرج عامر يُعلن تعاقد الأهلي مع نجم بيراميدز

أعلن محمد فرج عامر، الرئيس السابق لنادي سموحة، أن النادي الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز في صفقة انتقال مجانية.

وأكد عامر أن الظهير الأيسر لنادي بيراميدز محمد حمدي انتقل إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال مجانية.

قدم نجم الأهلي السابق أحمد شوبرت مفاجأة سارة لجمهور ريد كاسل قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية أن أكرم توفيق بصحة جيدة ومستعد للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

وأوضح أن الأطباء يخشون أن يشارك في التدريبات الجماعية في هذا الوقت وبالتالي لن يشارك في التدريبات إلا بعد مباراة الأهلي.

وأكد أن محمد هاني راعي الأهلي تعافى من الإصابة ومستعد للمشاركة في مباراة الزمالك.

وأكد أن مشاركته من عدمه سيقررها المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

وأشار إلى أن المالية عليو ديانغ خضعت لفحص بدني قبل تدريب الأمس، لكن حالتها جيدة.

وأكد أن كل ما قيل عن وصول جنوب أفريقيا بيرسي تاو إلى نهائي الكأس لا أساس له من الصحة.

واختتم شوبرت حديثه بالإشارة إلى أن بيرسي تاو ولويس ميكسيوني لن يتواجدوا في المباراة القادمة في الزمالك.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نارية مع الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.