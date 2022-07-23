فرج عامر يُكذب ميدو ..طالع التفاصيل

فرج عامر

أكد المهندس فرج عامر مدير نادي سموحة السابق، أنه من ينشر الرسالة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار فرج عامر الكثير من الجدل بنشره أنباء عن فريقي الأهلي والزمالك، عن تعاقدات جديدة وخروج لاعبين من الناديين.

وقال فرج عامر في تصريحات لوسائل الإعلام “أنا من يكتب مشاركاتي الشخصية على الفيس بوك”.

وردا على سؤال حول ما ينشره يثير الجدل، أضاف “لا أنوي إثارة الجدل، لأن الناس يعرفونني وأنا لست بعيد المنال”.

وأضاف “إذا أردت الظهور يمكنني شراء ناد، لكن هذه المعلومة متداولة والجميع يتحدث عنها يعني!”

وختم “ما أكتبه من خلال حساباتي هو آرائي الشخصية، ولا توجد قيود أعلى، ولا أجبر أحد على القراءة، ومصادر بلدي من اللاعبين أنفسهم، ووكلاء اللاعبين.

وكان أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، قد كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “فرج عامر لا علاقة له بالكلمات التي يكتبها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “فرج عامر سيغلق حساباته الشخصية قريبًا وهو على قاربه مع زوجته وأولاده وأحفاده”.