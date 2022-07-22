فرحة هيستيرية لمشجع زملكاوي من أصحاب الهمم بعد التتويج بالكأس (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد مشجعي الزمالك المصمم وهو يلقي احتفالاً هستيرياً بعد فوز الزمالك على الأهلي وتوج بلقب كأس مصر.

وظهر مشجع الزمالك في الفيديو، وقد بترت قدميه، ويزحف على الأرض صوب الجماهير واللاعبين، للاحتفال بلقب كأس مصر.

أرسل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، برقية تهنئة إلى الزمالك بعد فوزه على الأهلي والفوز بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ الفريق الأبيض.

وكتب حساب نادي شيفيلد الرسمي على تويتر “من شيفيلد إلى ميت عقبة، مبروك للفارس الأبيض فوزه بكأس مصر للمرة 28 في تاريخهم”.

نجح الزمالك في تحقيق فوز مكلف على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بهدف واحد في نهائي كأس مصر 2022.

وسجل ثنائي الزمالك هدفا أحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة السادسة من المباراة ثم أضاف الإمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما سجل هدف الأهلي الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 55، بعد استغلال خطأ دفاع الزمالك.

تمكن الزمالك من الفوز بكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخ القلعة البيضاء.