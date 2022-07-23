فرحى اطفالك.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد اقوى قنوات الأطفال المفِيْدة والممتعة

يبحث متابعو قنوات الأطفال عن ترددات جديدة خاصة تردد قناة كوكي كيدز، حيث أنها من القنوات المتميزة فِيْ جميع المحتويات التي تقدمها للأطفال سواء كانت محتوى تعليمي أو أفلام كرتون للترفِيْه وغيرها. حصرية. والعروض المميزة التي جعلتها من أكثر القنوات رواجًا من قبل الجميع، ولهذا سنعرض لكَمْ فِيْ مقال اليوم الترددات الجديدة لضبطها فِيْ جهازك.

تردد قناة كوكي كيدز

تهتم قناة كوكي كيدز بتنمية مهارات الأطفال من خلال الأغاني التعليمية التي تقدمها، وكذلك عرض مقتطفات تعليمية تتعلق بالعادات والأفعال الحسنة، لذلك يجب إنشاء الترددات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات لتتمكن من متابعة جميع عروض القناة. ويتم التهِيْئة وفق الآتي

كيفِيْة تحميل قناة كوكي كيدز للأطفال

يجب ضبط تردد القناة على 10160.

بعد ذلك قمت بضبط معدل الترميز على 27500.

ثم اضبط الاستقطاب على “أفقي”.

تم ضبط معامل تصحيح الخطأ على ¾.

مميزات قناة كوكي كيدز للأطفال

أصبحت قناة Cookie Kids مؤخرًا من أكثر القنوات الفضائية تميزًا، حيث حرصت إدارة القناة على تقديم محتوى له هدف تعليمي وتعليمي للأطفال لتجذير أذهانهم، ومن ميزات القناة ما يلي

وتميز القناة نفسها بعرض رسوم متحركة هادفة ومسلية فِيْ نفس الوقت، وتمتنع عن عرض أفلام تحتوي على عنف أو تنمر أو عادات سيئة أخرى قد يكتسبها الأطفال.

كَمْا تشمل ميزاته عرض الحروف والأرقام التعليمية على شكل أغانٍ. الجدير بالذكر أنه من الأساليب التعليمية الحديثة التي تساعد الطفل على حفظ الحروف والأرقام بسرعة من خلال الأغاني وتكرارها.

ساعد الأطفال على تطوير عادات جديدة. بالإضافة إلى تنمية مهارات الطفل من خلال المستخلصات التربوية التي تعرض يومياً.

وهِيْ من القنوات المناسبة لجميع الأعمار. التي تبدأ فِيْ سن الثالثة.

فِيْ نهاية المقال على تردد قناة كوكي كيدز يجب متابعة ما ذكر اعلاه. حتى تتمكن من ضبط النايل سات على الترددات الجديدة حتى يتمكن أطفالك من الاستمتاع والاستفادة من محتوى القناة. كَمْا نشرح أهم الميزات التي تميز Cookie Kids عن القنوات الفضائية الأخرى.