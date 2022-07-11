فرحين مستبشرين .. قوافل الحجاج المتعجلين تغادر مكة المكرمة

بدأت قوافل الحجاج المسرعة مغادرة مكة عبر حافلات الاتحاد العام للسيارات المجهزة بكافة الخدمات البشرية والميكانيكية بعد أن بارك الله عليهم أداء مناسك الحج وسط منظومة خدمات متكاملة مما سهل على الحجاج أداء المناسك. وانتهاءهم من طواف الوداع الحمد لله وبعد ذلك بما قدمته الحكومة الرشيدة وما قدمته من مشاريع وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة أسهمت في أداء مناسكهم في بيئة من الأمن والحماية والهدوء.

مخطط الرئاسة بمكة المكرمة

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل طاقاتها وإمكاناتها لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1444 هـ استكمال الركن الأخير من الأركان والشعائر.

خطة طريق حلقة الوداع

كما وضع خطة لممر الوداع الذي يأتي على مرحلتين خلال اليومين الثاني عشر والثالث عشر، مع مراعاة تجهيز جميع طوابق مبنى ماتاف، والطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجد الحرام، وبدء تنفيذ الخطة. المرحلة الأولى من طواف الوداع للمسرعين في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

أشاد العديد من الحجاج بتوسيع المسجد الحرام، بما في ذلك توسيع المسجد الكبير، مما أعطى الحجاج مساحة واسعة للتنقل حول المسجد الحرام وحوله.