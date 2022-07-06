فرح الزاهد تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش مع شقيقتها.. وتنشر صورة المتهم

أعربت الفنانة المصرية فرح الزاهد، شقيقة النجمة الشابة هنا الزاهد، عَنّْ استيائها من تعرضها للمضايقة وشقيقتها الصغرى “نور” خلال الساعات الماضية، مشيرة إلَّى أنها لقيت استجابة سريعة من الشرطة حتى تحرش بها الشخص. اعتقل.

وقالت فرح الزاهد، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن المتهم موجود حاليا فِيْ قسم الشرطة يوم 6 أكتوبر لعرضه على النيابة، مضيفة أن المضايقة لا تنفصل عَنّْ القول إن هذا لمسة مضايقة وهذا كلام لفظي، حيث قال المتهم “هل فعلت شيئًا بك”، معلقًا أنه بالرغم من قوله بكلمة، إلا أنه مخطئ ويتعرض للتحرش.

وأشارت إلَّى أنها علمت أن المتهم لديه أطفال، وربما كان قضاء ليلة واحدة فِيْ السجن كافِيًْا لثنيه عَنّْ ذلك ويكون قدوة للآخرين، لذلك قد يتم رفض شكواها، ولكن وفقًا لما يحدث فِيْ التحقيقات، لكنها ربحت. لن تكون متأكدا من ذلك الآن.

كَمْا أوضحت الفنانة الشابة “أي مضايقة تستحق أن تطور الفتاة الأمر. ليس عليها أن تلمسني لتكون مطاردة. يمكنك قول الكلمة حتى يغمز فِيْ وجهك، وستكون مطاردًا. . فِيْ النهاية، ستحصل على نفس العقوبة، ومن المؤكد أن هذا الشخص قد تحرش بشخص ما فِيْ الماضي “.

ونشرت فرح الزاهد عبر خاصية القِصَّة على إنستجرام صورة للشخص الذي تتهمه بالتنمر وعلقت عليها قائلة “طيب الآن هذا الرجل مطارد يقف فِيْ مول مصر، عمال يتحرشون بالفتيات وضرورة غير مهذبة. ! ولا حتى أختي الصغيرة بسبب العداوات والقيل والقال والعاملين الذين يغازلونها والحاجة إلَّى الإساءة إلَّى حياء أي فتاة “.

من ناحية أخرى؛ وكان آخر عمل لفرح الزاهد هُو مشاركتها فِيْ مسلسل “سوشيال” الذي يتناول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لعبت فِيْه دور فتاة شريرة ومسيطرة. وشارك فِيْ المسلسل أحمد زاهر، مغني الراب شاهِيْن، ميرنا نور الدين، تامر فرج، جيهان خليل، إسلام حافظ، عبد العَنّْاني، تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

شاركت فرح الزاهد فِيْ مسلسل “أنا وهِيْ” الذي صدر مؤخرا ويتكون من 15 حلقة فقط، حيث جمع العمل هنا الزاهد وأحمد حاتم معا للمرة الثانية بعد فِيْلم “قِصَّة حب”، و عدد كبير من الفنانين أبرزهم أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عرفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندى عادل، محمد الصاوي، وضيوف شرف متنوعين من بينهم عبير صبري. محمد أنور وكريم عفِيْفِيْ وآخرون، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز. .