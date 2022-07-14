فرح الهادي تتهم سيدة بـ”السحر”.. وتهدد بفضحها بسبب ملابسها

هاجمت الفاشية الكويتية فرح الهادي امرأة حاولت سرقة ملابسها من المكب واتهمتها بـ “السحر”.

ووثقت الهادي مقاطع فِيْديو عبر حسابها على “سناب شات”، روت فِيْه ما حدث لها مع إحدى النساء، مشيرة إلَّى أن سيدة ترتدي العباءة والشال كانت تسير باتجاه منزلها متجهة إلَّى مكب النفايات. من المنزل، وبدأت فِيْ أخذ الحقائب التي تحتوي على ملابس كانت قد رمتها بعيدًا، ووضعها فِيْ سيارتها البيضاء المتوقفة على الجانب.

ونددت فرح بسلوك المرأة وهددت بفضحها، مشيرة إلَّى أنه تم تصويرها بكاميرات المراقبة قائلة “سأخرج من الكاميرا، سأخرج”.

وأشارت الفاشينيستا الكويتية إلَّى أنها عملت على توزيع بعض الملابس، لكنها ألقت مجموعة فِيْ سلة المهملات بسبب بعض الأضرار قائلة “اسألوا ما رأيكَمْ الملابس التي ليس لديهم يمكن أن تحترق وتتسخ. فِيْ سيارتي، لمن يحتاجها، أحتاج سيارة جيب، وفِيْ الأصل بدوت سيئًا.

كَمْا ذكرت فرح الهادي أن وجود المرأة تزامن مع إخلاء منزلها، وهذه لحظة غريبة للغاية، متهمة إياها بالسحر وقولها “ليكن سحرك حقك”.

وأوضح أن الحساسية والأمراض الأخيرة سببها السحر، مشيرا إلَّى أنه أصبح أقوى وبدأت صحته تتحسن، مما يدل على تعافِيْ يده.

تباينت ردود أفعال الجمهُور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين، حيث رأى البعض أن المرأة تحصل على الملابس من القمامة كعمل لها بعد أن تخلى عَنّْها فِيْ الأصل، بينما رأى آخرون أن فرح لها الحق فِيْ التخلص منها. عَنّْ ممتلكاتها بالطريقة التي تريدها، فكتبت إحداهن بعد أن أخبرتهم، بالتأكيد، الناس يأخذونها، سواء كانت جان دقيتي فِيْ لجنة الملابس أم لا، وماذا لماذا تأخذهم

وعلق آخر، “لماذا ترتدي ملابس المحتاجين الشيء الأول الشيء الثاني. لماذا تكشف الأشخاص الذين لا يخجلون ربما تحتاجهم 😢.”

وأضاف أحدهم “حبيبي يتأثر بما حدث لها وبجلدها. إنها حرة ولها الحق فِيْ اختيار الملابس التي ترميها”.