فرح بسيسو تشوق لمسلسل “Mo”.. وتكشف عَنّْ مَوعِد عرضه

أثارت الفنانة فرح بسيسو، متابعيها لعملها الجديد “مو”، من تأليف رامي يوسف ومحمد عامر، وإخراج سليك نعيم، وإنتاج شركة A24، مبينة أنه سيعرض على “نتفليكس” فِيْ 24 أغسطس المقبل. .

ونشر بسيسو، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعها مع فنانين مختلفِيْن، وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته العميقة بالشخصية التي سيظهر من خلالها فِيْ المسلسل، متمنيا إمتاع الجمهُور. .

وكتبت الفنانة “مو مسلسل من القلب كنت راضيا جدا عَنّْ أداء شخصية (يسرا النجار) وتجسيدا لرحلتها ورحلة عائلتها بحياة شبيهة جدا. إلَّى هجرة الكثيرين منا وحركتنا فِيْ بلاد الله، مسلسل (Mo) على Netflix، 24 أغسطس 2022، شاهد أكثر من ممتع “.

تعليقات من المعجبين تتمنى التوفِيْق والنجاح الدائم لعملها، وتهنئتها على المسلسل، مع تعليق أحدهم “بالتوفِيْق والنجاح يا سيدي”. وأنيقة.

يحكي مسلسل “مو” قِصَّة عائلة فلسطينية تبحث عَنّْ ملاذ فِيْ هِيْوستن بتكساس فِيْ إطار كوميدي. تجمع الأحداث العمالية بين النضال والتحديات والضحك. ستظهر بسيسو فِيْ شخصية أم اسمها “يسرا النجار”، وهِيْ أم تقليدية لكنها ذكية ومسيطرة.

المسلسل يتكون من 8 حلقات وبطولة محمد هندي ومريم البيشة وهادي صنوبر وأحمد راجح وغيرهم.

يعتبر “مو” أول مسلسل لسيسو بعد توقف دام 8 سنوات عَنّْ مشاركته فِيْ المسلسل آخرها كان “حلوة الروح” عام 2014، من تأليف رافِيْ وهبي، وإخراج شوقي الماجري، وشارك فِيْ أعماله. غسان مسعود، مكسيم خليل، خالد صالح، نسرين طافش، عبد المنعم عمايري، دانا مارديني وآخرون.

يشار إلَّى أن الفنانة فرح بسيسو تشارك فِيْ مسلسل “الغريب”، تصويره حاليا، تأليف لبنى حداد ولانا الجندي وإخراج صوفِيْ بطرس وإنتاج شركة الصباح إخوان.

مسلسل “الغريب” عمل درامي ينتمي إلَّى فئة الأعمال القصيرة، ويعرض فِيْ 12 حلقة فقط، ويقوم ببطولته الثنائي بسام كوسا وفرح بسيسو. ويلتقيان من جديد بعد 23 عاما من مسلسل “الزير سالم”.