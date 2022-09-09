فرح بسيسو لن أشارك بمسلسل يجمع وائل رمضان وسلاف فواخرجي

كشفت الفنانة الفلسطينية المقيمة فِيْ الولايات المتحدة فرح بسيسو، أنها لن تشارك فِيْ دراما يشارك فِيْها النجمان السوريان وائل رمضان وزوجته السابقة سلاف فواخرجي.

وأضافت بسيسو أن هذا القرار جاء بعد مشاركتها فِيْ مسلسل “كليوباترا” الذي عرض مساء نوفمبر 2010، بطولة سلاف فواخرجي وإخراج وائل رمضان.

وأوضحت الفنانة الفلسطينية، فِيْ تصريحات لبرنامج “اعرض الحكاية”، الذي قدمته ربيعة الزيات، أن مسلسل “كليوباترا” تميز بنفسها، مشيرة إلَّى أنها وافقت على المشاركة فِيْه بعد أن قرأت مشاهدتين فقط منه. النص الذي تم تقديمه.

وأشار إلَّى أنه لا يفضل المشاركة فِيْ المسلسلات الدرامية التي يكون فِيْها صناع القرار متقاربين مما سيؤثر على العمل.

كَمْا أظهرت فرح بسيسو أنه من الصعب على الشخص الذي يقود العمل اتخاذ قرار محايد فِيْ حضور شخص ينتمي إليه أو تربطه به علاقة ضمن فريق العمل.

وبشأن نتائج مسلسل “كليوباترا”، علق بسيسو على أن العمل لم يكن عادلاً فنياً وحمل وائل رمضان مسؤولية ذلك.

رفضت الفنانة الفلسطينية الخوض فِيْ مزيد من التفاصيل، لأنها لديها أطفال، ولا تحب أن تقرأ ابنتها بيانًا مسيئًا عَنّْها، ولا عَنّْ زملائها الفنانين.

على عكس فرح بسيسو وشكران مرتجى

فِيْ سياق آخر ؛ كشفت فرح بسيسو حَقيْقَة الخلاف بينها وبين الممثلة شكران مرتجى بسبب تعليق على موقعها على فِيْسبوك، حيث علقت على شكران على منشور لفرح بسيسو التي لم يعجبها التعليق بدورها، فمسح بسيسو اسم شكران مرتجى. . من قائمة الأصدقاء حتى الآن، مما يؤكد أنك أزلت الجميع من صداقتك على Facebook.

وأضاف أنه بعد فترة تحدث لشكران عَنّْ الأمر وتوضيح الأمور بينهما، وعَنّْدما سئلت فرح بسيسو عما إذا كانا صديقين قالت إنهما مجرد زملاء.

فرح بسيسو واعتزالها التمثيل لسنوات

وعَنّْ اعتزاله التمثيل، أكدت فرح بسيسو أن الأسباب تدور حول ميله إلَّى تكوين أسرة قوية ومتماسكة بعيدًا عَنّْ الفن، مشيرة إلَّى أنه شخص يهتم بأدق التفاصيل فِيْ حياة أطفاله.

قالت إنها عملت سكرتيرة فِيْ مكتب محاماة فِيْ الولايات المتحدة أثناء تقاعدها.