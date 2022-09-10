فرح بسيسو هِيّْأت بناتي لوفاتي.. وفخورة بأنني فلسطينية وأردنية وكويتية وسورية

كشفت الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، عَنّْ معاناتها فِيْ أيامها الأخيرة خلال عملها المكتبي فِيْ الولايات المتحدة كسكرتيرة محام، بسبب قرص فِيْ ظهرها.

قالت بسيسو إنها كانت تعاني من آلام فِيْ ظهرها منذ أن كانت شابة بسبب عملها الدؤوب فِيْ منزل والديها، قبل أن يتطور هذا الألم مع مرور الوقت.

وأضاف بسيسو فِيْ حديث لبرنامج ربيعة الزيات الإعلامي “اعرض الحكاية” الذي يعرض “السجل استولى على جسدي وخدرت قدمي، وكل ما أريده هُو الذهاب فِيْ رحلة”. ، يجب أن أرتاح قليلاً فِيْ الطريق، وأشعر بالاكتئاب بسبب هذا الموضوع “.

وأضاف المندوب الفلسطيني، الذي يعيش فِيْ سوريا منذ سنوات، أن الولايات المتحدة “أرض الأحلام حيث يمكن القيام بذلك، وفرص لمن يستطيع استغلالها”.

وأعربت عَنّْ اعتزازها بكونها فلسطينية – أردنية – كويتية – سورية، تنقلت بين هذه الدول وأقمت فِيْها سابقاً، فضلاً عَنّْ كونها تحمل الجنسية الأردنية، لكنها أشارت إلَّى وجود عَنّْصرية عربية قبيحة كَمْا وصفتها. انها.

كَمْا أوضحت فرح بسيسو أن وفاة والدها ووالدتها وشقيقها إيهاب أثرت عليها وعلى بناتها كثيرًا، لذا هِيْأت بناتها لوفاته فِيْ أي لحظة.

Ella dijo “Mis hijas me vieron al tratar el tema de la muerte de cada miembro de mi familia de manera diferente, y vieron mi dolor. Nunca hablé con nadie sobre la muerte. Siempre hablamos sobre la vida, los planes, la universidad, العمل”. والزواج والأطفال، لكن لا أحد يتحدث عَنّْ الموت “.

وأضاف “عَنّْدما يتحدثون عَنّْ السرطان يقولون هذا المرض”. سؤال لماذا لا نسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة ونتحدث عما يخشاه وما نحن مستعدين له فقط، إذا جاء يوم سعيد، فأنا متأكد من أنني سأكون سعيدًا، لكن إذا جاء يوم بائس، فلن أستعد له.

كَمْا كشفت فرح بسيسو أنها تلقت نبأ وفاة والدها أثناء تواجدها فِيْ مصر، حيث اتصلت بها والدتها وأبلغتها مباشرة عبر الهاتف بوفاة والدها، وأصيبت بالصدمة ووجود خالتها معها فِيْ المنزل. الذي قال له إن شقيقه قد مات.

وأشارت إلَّى أنها ترى والدها وأمها وشقيقها يزورونها وهِيْ نائمة، ويشعرون بأنهم يرسلون لها رسائل طمأنينة عَنّْ أنفسهم، لافتة إلَّى أن شقيقها إيهاب توفِيْ بعد عام من وفاة والدتها نتيجة إصابته بالعدوى. فِيْروس كورونا.

وأوضحت “الجليلة”، وهُو الدور الذي اشتهرت به فِيْ مسلسل “الزير السالم”، أنها طلبت من بناتها عدم البكاء عَنّْد وفاتها وعلقت “أعددتهن نفسيا للموضوع، و أخبرتهم أننا سنلتقي لاحقًا، لكنني أريدك أن تكون سعيدًا وسعيدًا وحياة كاملة.