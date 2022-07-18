أعربت الفنانة فرح شريم عَنّْ سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية “قلبي ألو”، حيث تعاونت خلالها مع الشاعر والملحن محفوظ الماهر، وعلقت “الأغنية عفوية وتتناسب مع موسم الصيف الذي فِيْه. حفلات الزفاف تكثر “.

وكشف شريم أنه اختار أغنية أخرى ليبدأ مسيرته، لكن فريق عمله فِيْ شركة “وتري” نصحه بإصدار أغنية “قلبي ألو”، مشيرًا إلَّى أنه سيختار لونًا مشابهًا فِيْ الأعمال المستقبلية.

وأضافت “أنا مهتمة جدًا برأي المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم دائمًا ما يختارون الأشياء التي تناسبني والفن الذي أحبه”.

وأوضحت الفنانة اللبنانية، أنها لا تتوقع أن تحتل أغنية “قلبي ألو” المركز الأول على موقع يوتيوب “ليريك فِيْديو”، واستمرت فِيْ الصدارة، تلتها الفنانة نانسي عجرم عَنّْ فِيْديو كليب “صح ساها”، ثم حيفا. وهبي على كليب “تيجي”.

وأشارت فرح شريم إلَّى أنها رغم حبها الكبير لهِيْفاء وهبي، إلا أنها تعتبر أغنية نانسي عجرم “صح صح” أقرب إلَّى اللون الذي اختارته فِيْ مسيرتها الفنية.

وتحدثت شريم عَنّْ بداياتها، مشيرة إلَّى أن فترة كورونا وتطبيق “تيك توك” ساعداها على الانتشار بشكل كبير، فتعرف عليها الجمهُور من خلال الزجل والتراث اللبناني، وعلقت قائلة “قررت الابتعاد عَنّْ الزجل فِيْ للوصول إلَّى أكبر عدد من المستمعين العرب ”.