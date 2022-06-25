فرد الشعر بالنشا بالوصفة الجبارة للتخلص من التجاعيد تماما هتفرد شعرك وتجعله خيوط حرير

هنا عزيزي القارئ أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر، ومن المعروف أن الشعر الناعم هُو حَلْم كل الفتيات والنساء أيضًا، حيث يمكن لشعرك أن يجعلك أكثر جمالا وجاذبية بالإضافة إلى جذب الكثير من الناس. الاهتمام.لذا، لاحظنا أن معظم الفتيات يلجأن إلى استخدام مكواة فرد الشعر ومجفف الشعر، ولكن عند استخدام هذه الأدوات فِيْ بعض الأحيان، فإنها تسبب الكثير من الضرر لشعرهن، لذلك سوف نعرض عليك أفضلها الطبيعي. وصفات لتنعيم الشعر النشوي.

فرد الشعر النشوي بالوصفة القوية للتخلص من التجاعيد

النشا من أكثر المكونات الطبيعية التي تدخل فِيْ تحضير الوصفات الطبيعية التي تساعدك على فرد شعرك. عادةً ما يكون السبب الرئيسي للشعر الخشن هُو قلة العناية واستخدام المنتجات السيئة التي تؤدي إلى تدميره، ونقص البروتين هُو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تكسر الشعر، بالإضافة إلى تمشيط الشعر بعنف باستخدام المواد الكيميائية والمواد الكيميائية. غسل الشعر بالماء الساخن عدة مرات يؤدي إلى تلف الشعر.

وصفة لتنعيم الشعر بالنشا والبيض

المكونات

ملعقتان كبيرتان من النشا.

بياض بيضتين

كيف تستعمل

نحضر وعاء ونضيف النشا وبياض البيض ونخلط المكونات جيدا.

يجب أن تتأكدي من غسل شعرك بالشامبو المناسب.

ضع مزيج النشا والبيض على رأسك، وتأكد من تدليكه لمدة 5 دقائق على الأقل.

غطي الشعر واتركيه لمدة تصل إلى ساعة.

يمكنك الآن غسل شعرك وتجفِيْفه جيدًا.

وصفة لتنعيم الشعر بالنشا والماء

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

ماء.

كيف تستعد

ضع النشا فِيْ الوعاء ثم أضف بعض الماء حتى تحصل على قوام جيد.

اغسل شعرك ونظفه من الأتربة.

ضعي الخليط على الشعر ودلكي فروة الرأس.

يمكنك وضع هذه الوصفة على شعرك لمدة تصل إلى 30 دقيقة ثم غسل شعرك الجديد بالماء.

وصفة النشا والعسل الأبيض

5 ملاعق كبيرة نشاء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة عسل أبيض.

كيف تستعد