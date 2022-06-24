فرشاة تنظيف الوجه كيفية إختيار فرشاة تنظيف الوجه المناسبة لنوع بشرة الوجه

فرشاة تنظيف الوجه، هناك العديد من الأشكال، بما في ذلك اليدوية أو الكهربائية، التي تنظف وتدلك وجهك، للحصول على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. لكن الأشكال المعنية، فمن كيفية الاختيار بين كل هذه الأشكال المختلفة

فرشاة تنظيف الوجه اليدوية

لاستخدام فرشاة تنظيف يدوية، ما عليك سوى وضع منظفك المعتاد على شعيرات الفرشاة، ثم تدليك وجهك بحركات دائرية به. ومع ذلك، كن حذرًا بشأن المنظف الذي تستخدمه للفرشاة بالفعل تأثير تقشير، لذا اختر منتجًا لطيفًا وطبيعيًا.

ميزة هذه الفرش هي أنك تتحكم في درجة وسرعة التدليك، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة، فإن شدة التنظيف متروك لك ولا داعي لتغيير البطاريات أو إعادة تعبئتها بانتظام وهي ميزة أخرى.

بمقبضه الصغير البلاستيكي أو الخشبي وشكله المستدير، يسهل استخدامه ويمكن استخدامه في أي مكان. تأكد من اختبار نعومة الشعيرات قبل الشراء، حيث أن بعض الفرش لها شعيرات أكثر خشونة من غيرها.

فرش وجه كهربائية

هي موديلات أكثر تقدمًا، تعمل فرش الوجه الكهربائية على البطاريات أو قابلة لإعادة الشحن. الميزة الرئيسية هي أن معظمها يأتي بأحجام مختلفة من الرؤوس القابلة للإزالة، لتتكيف مع احتياجات بشرتك، والتي لا تكون دائمًا هي نفسها على مدار المواسم.

الفرشاة الدوارة تتميز هذه الفرشاة برأس دائري، ولها سرعة قابلة للتعديل، مما يسمح بتنظيف البشرة أعمق من الفرشاة اليدوية، وهي الحل الوسط المناسب للبشرة الحساسة التي لا تزال ترغب في التخلص من الشوائب بالعمق.

فرشاة الاهتزاز إذا كنت تريد شيئًا يعمل بشكل جيد، فهذا هو النموذج المناسب لك، حيث تعمل الاهتزازات الناتجة على تحسين الدورة الدموية ولون البشرة، مما يضمن بشرة متوهجة وممتلئة. كوني حذرة إذا كانت بشرتك حساسة، فالفرش المهتزة هي الأكثر نشاطًا ويمكن أن تهاجم البشرة الهشة إذا استخدمت كثيرًا.