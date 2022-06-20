فرصة جديدة للإنقاذ.. موعد مباراة الباطن وضمك الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباراة الباطين وضمك في مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، ولمرحلة الإياب أو الدور الثاني ، مساء الخميس 23 يونيو 2022 ، سيقام ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية. تستضيف فعاليات المواجهة القوية والحاسمة ، والتي تجمع فرق ضمك والباطين ، حيث ضمن فارس احتفاظ الجنوب بالمركز الخامس في جدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، فيما يسعى السماوي للفوز بالجولتين المتبقيتين من البطولة. البطولة بانتظار نتائج المتنافسين ، والخروج من النفق المظلم ، وضمان المشاركة السابعة والثالثة على التوالي في المسابقة.

في التغطية القادمة سنناقش كل التفاصيل والأخبار والمشاهد الخاصة بموعد مباراة الباطن والدامك والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم السادس والأربعين للمحترفين السعودي. الدوري وكذلك تاريخ مواجهات الباطن والدامك.

مباراة الباطين وضمك

ولم تحسم مواجهة “كرواتية” أخرى في الدوري السعودي ، وهي فريق الدمك والباطين ، من الجولة الأولى.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1.

وهذا ما يسعى الفريقان إلى كسره في اجتماع الخميس ، ودوافع السماوي أكبر لتحقيق ذلك.

لديه فرصة صعبة للغاية ، لكنها متاحة.

وذلك من أجل البقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

ومن المفارقات أن مدربي الفريقين يحملان الجنسية الكرواتية ، والتي سنراجعها بالتفصيل في السطور القادمة.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الأسبوع الـ 29 من اللقاءات:

نلاحظ أن مباريات الدوري السعودي في آخر 29 و 30 جولة من المسابقة ستقام جميعها في نفس الوقت.

وهذا يتوافق مع مبدأ تكافؤ الفرص من أجل الحصول على فرص متساوية بين الفرق الخمسة عشر (مع التأكيد الرسمي على وصول الحزم).

نادي الباطن

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب المنازل والجمهور بنادي الباطن السعودي.

والذي يواجه ظروفا صعبة في مشاركته الخامسة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل السماوي المركز الخامس عشر وما قبل الأخير في البطولة برصيد 29 نقطة وصافي (-11) هدفا.

في 28 جولة فاز بـ 7 انتصارات و 8 تعادلات.

لكن مرارة الخسارة 13 مرة هذا الموسم.

في آخر 5 مباريات للبطين في الدوري السعودي ، تمكن أبناء المدرب الكرواتي آلان هورفات من حصد 7 نقاط.

بعد فوزه بالرائد والحزم.

وتعادل ايجابي مع الاهلي.

بينما ضاع من الفيحاء والتعاون.

نادي ضمك

على صعيد آخر ، يخوض نادي داماك السعودي مباراة الخميس بكل سهولة.

حيث ضمن احتفاظه بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي في مشاركة رابعة ناجحة في البطولة.

وتمكن فارس الجنوب خلال الموسم الحالي من تسجيل 43 نقطة وصافي (-5) أهداف.

مع 12 انتصار و 7 تعادلات.

بينما خسر في 9 لقاءات.

في آخر 5 مباريات للانضمام إليكم في الدوري السعودي ، تمكنت كتيبة المدرب الكرواتي كرشيمير رزيتش من حصد 7 نقاط.

حيث تغلب على الحزم والاتفاق.

وتعادل مع الفيحاء.

لكنه خسر من الهلال والفتح.

تاريخ مواجهات الباطن وضمق

وعلى صعيد المواجهات بين ضمك والباطين في الدوري السعودي ، جمع الناديان 3 لقاءات بحسب ما رصدناه في “ثقافني”.

لكن مواجهات سابقة أخرى شملت الناديين في دوري الدرجة الأولى والثالثة.

فاز داماك في مباراتين وتعادل إيجابي (1-1) حسم في مباراة واحدة.

لم يفز الباطن قط على ضمك في الدوري السعودي.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءا الباطن وضمك والتي لم تتعد (2-0).

وهو ما تحقق في فوز ضمك على الباطن ، في مواجهتي الموسم الماضي.

موعد مباراة الباطن والدماك والقنوات الناقلة

ومن المقرر المواجهة المصيرية مساء الخميس الساعة التاسعة (9:00 مساءا) بتوقيت السعودية والثامنة (8:00 مساءا) بتوقيت مصر والسادسة (6:00 مساء) بتوقيت جرينتش.

وبخصوص حكم مباراة ضمك والباطين يتوقع أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) من خلال الكشف عن حكام الاجتماعات قبل ساعات من انطلاقها ، بحسب ما تعودنا عليه في “ثقافني”.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث المواجهة.

وعن معلق مباراة ضمك والباطين ، لم يعرف حتى كتابة السطور التالية ، علق الفريق على المباراة بعد.

استنتاج

خلال السطور الماضية تعرفنا على كل التفاصيل من وراء الكواليس وآخر الأخبار بخصوص موعد مباراة الدمك والباطين والقنوات الناقلة وكذلك رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الدمك والبطين.