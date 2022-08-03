فرصة جديدة للهروب.. مَوعِد مباراة المصري وطلائع الجيش الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة المصري وطلاء الجيش ستفتتح مساء الخميس 4 أغسطس 2022 مباريات اليوم 29 من موسم 2022/2022 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ولاحتساب مباريات الإياب أو الدور الثاني، استاد برج العرب من مدينة الإسكندرية المصرية. ستستضيف فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة، والتي ستجمع بين فرق طلعة الجيش والمصري بورسعيد، المتنافسين على الفتح والنقاط الثلاث، وذلك لضمان البقاء والاستمرار فِيْ الهروب من أسفل. القتال من أجل النسر الأخضر بورسعيد مقابل الرغبة فِيْ استعادة المركز الرابع ودخول القوس الذهبي لقائد أندية الجيش.

فِيْ السطور القليلة القادمة سنعلق بالتفصيل على كافة الأخبار والمستجدات والمشاهد بخصوص مَوعِد مباراة المصري وطلاء الجيش والقنوات المذاعة وكذلك يوم المباراة ونتائج المباراة. ناديين. فِيْ النسخة 63 من الدوري المصري، بالإضافة إلى تاريخ الاشتباكات بين المصري وطلعة الجيش.

مباراة المصري وطلاء الجيش

بعد نحو 5 أشهر يجدد فريقا الجيش والمصري المَوعِد بمواجهة جديدة.

هذا جزء من الجولات الحاسمة لبطولة الدوري المصري 2022.

حيث انتهت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين بفوز الطلائع بهدف نظيف.

شيء يسعى لتكراره فِيْ مباراة الخميس، على أمل استعادة المركز الرابع فِيْ المستقبل.

والتي بدورها تمكنت من إلحاق هزيمة أخرى بفريق المقاولون العرب فِيْ الجولة 28.

من جهته يبحث زعيم القناة عن نصر جديد يضيف 3 نقاط مهمة.

كجزء من محاولتهم الابتعاد عن قتال القاع فِيْ قاع جدول الدوري المصري.

جمع الثلاثي من الجونة والمقاولون العرب ومصر للمقاصة.

منذ البداية نستعرض تصنيف الدوري المصري فِيْ الجولة 28 (قبل المباراة الأخيرة بين الأهلي وفاركو)

نادى المصرى بورسعيد

نبدأ تغطيتنا لنادي المصري البورسعيدي الذي قدم أداءً هشاً فِيْ الموسم الحالي من الدوري المصري.

بعد أن تراجع الفريق “ولو مؤقتًا” من أسفل الترتيب، يحتل حاليًا المركز الحادي عشر فِيْ الجدول.

برصيد 32 نقطة وصافِيْ هدف واحد (-1).

حيث تفصله 5 نقاط عن الجونة صاحب المركز 16 “الثلاثي الأول والأخير فِيْ الجدول”.

خلال الموسم الحالي، تمكن النسر الأخضر من الفوز بـ 7 مباريات وتعادل 11 أخرى.

على الرغم من خسارته فِيْ 10 مباريات، من أصل 28 جولة خاضها.

وفِيْ آخر 5 مباريات من الدوري البورسعيدي، تمكن أبناء المدرب المخضرم حسام حسن من إضافة 7 نقاط.

فازوا على سيراميكا كليوباترا (4-1).

بينما تعادل إيجابيا مع إنبي (1-1) فِيْ اللفة الأخيرة، وسلبا مع كل من فاركو والاتحاد من الإسكندرية.

لكنهم خسروا أمام الشركة الشرقية (1-2).

نادى طلعة الجيش

بالمقابل يدخل نادي طلعة الجيش المصري مباراة الخميس وأريد الفوز حقا.

لاستعادة المركز الرابع فِيْ جدول الدوري الشامل، والذي نجح فِيْوتشر فِيْ اقتناؤه كَمْا ذكرنا سابقاً.

ويحتل متصدر النادي حاليا المركز الخامس برصيد 44 نقطة وصافِيْ الهدف (0).

إنه يتخلف بنقطة واحدة عن فِيْوتشر، الذي يحتل المركز الرابع.

حيث انتصر الفريق هذا الموسم بفوزه فِيْ 11 مباراة وتعادل نفس الشيء.

بينما هزم فِيْ 6 مباريات.

بالنظر إلى آخر 5 مباريات لطلاء الجيش فِيْ الدوري، تمكنت كتيبة المدرب طارق العشري المجتهد من إضافة 8 نقاط.

وذلك بعد فوزه على فاركو (1-0) ثم الاتحاد السكندري (2-1).

تعادل سلبي مع مصر المقاصة وإيجابي بنتيجة (2-2) مع بيراميدز.

بالإضافة إلى الخسارة أمام الجونة (1-2).

تاريخ الاشتباكات بين المصري وطلاء الجيش

وعلى صعيد الاشتباكات بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي فِيْ الدوري كَمْا نراقب فِيْ “الثقافني” تراكَمْ الناديان 32 لقاء.

وتقاسم الفريقان عدد الانتصارات بواقع 8 انتصارات لكل منهما، فِيْما حسم التعادل نتيجة 16 مباراة.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة فِيْ مواجهات المصري مع طليعة الجيش، سجل النسر الأخضر 32 هدفاً، فِيْما سجل قائد أندية الجيش 24 هدفاً.

أعظم نتيجة فِيْ تاريخ لقاء المصري وطلاء الجيش كانت فوز الطلائع بنتيجة (4-2).

سجل خلالها عرفة السيد المهاجم الحالي لفريق Compañía del Este ثلاثية “3 أهداف”.

حدث هذا قبل اليوم الأول من موسم 2014/2015 من الدوري المصري.

وكانت تلك النتيجة أكبر انتصار لطلاء الجيش على المصري البورسعيدي.

فِيْما كان أكبر انتصار للمصري على طلائع الجيش (4-0).

حدث هذا فِيْ أكثر من مناسبة، آخرها خلال ذهاب الدوري المصري موسم 2017/2022.

مَوعِد مباراة المصري وطلاء الجيش وقنوات المشغلين.

ومن المقرر المواجهة القوية مساء الخميس، الساعة 1000 مساء بتوقيت السَعُودِيْة، 900 مساء بتوقيت مصر، 800 مساء بتوقيت جرينتش.

وحول حكَمْ مباراة المصري وطلاء الجيش سيعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم (ALE) فِيْ وقت لاحق.

وكالعادة، ستقوم قنوات On Time Sport بتغطية أحداث المباراة التي ستذاع عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

أما معلق المباراة بين المصري وطلعة الجيش، فلم تكشف شبكة القنوات الرياضية المصرية بعد عن التعليق على المباراة.

استنتاج

معا خلال السطور الماضية تعرفنا على كل التفاصيل والأخبار والسيناريوهات الخاصة بمَوعِد المباراة بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي والقنوات المذاعة، بالإضافة إلى مسار ونتائج الاثنين. الأندية فِيْ الموسم الحالي من الدوري المصري، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات طلائع الجيش والمصري البورسعيدي.