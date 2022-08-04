فرصة لالتقاط الأنفاس.. فائدة التمويل العقاري بأمريكا دون 5%

انخفضت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري فِيْ الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلَّى أقل من 5٪ للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وهذا يعَنّْي إعطاء المقترضين بعض الوقت للتنفس بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفاض الفائدة على قروض الرهن العقاري

ونقلت بلومبيرج نيوز عَنّْ بيان صادر عَنّْ شركة فريدي ماك للرهن العقاري قوله إن متوسط ​​الفائدة على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عامًا انخفض إلَّى 4.99٪ من 5.3٪ الأسبوع الماضي. تراجعت الفائدة إلَّى أدنى مستوى لها منذ أوائل أبريل، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل يوليو.

قد يساعد الانخفاض فِيْ الفائدة على الرهن العقاري بعض المشترين الذين تضرروا من ارتفاع تكلفة الاقتراض هذا العام بأسرع وتيرة منذ عقود. بدأت مبيعات العقارات فِيْ الولايات المتحدة فِيْ الانخفاض، بينما بدأ المعروض فِيْ السوق فِيْ الارتفاع.

قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين فِيْ فريدي ماك، إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري لا تزال متقلبة بسبب الحرب بين الضغوط التضخمية والتباطؤ الواضح فِيْ النمو الاقتصادي.

وفقًا للبيانات الحالية، فإن المتلقي لقرض رهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار يتم سداده على مدى 30 عامًا سيدفع قسطًا شهريًا قدره 1608 دولارًا أمريكيًا، أي 326 دولارًا أكثر من متوسط ​​القسط الشهري فِيْ نهاية العام الماضي.

استمرار تشديد السياسة النقدية

وفِيْ أواخر شهر يوليو، قررت لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، لتصل إلَّى ما بين 2.25٪ و 2.5٪، كجزء من نهج السياسة المشددة الذي يتبعه المركزي الأمريكي. السعي لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاما.

ارتفع معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة فِيْ يونيو بنسبة 9.1٪ على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 8.8٪. كان المعدل هُو الأسرع ارتفاعًا منذ ديسمبر 1981.

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي سيستخدم كل ما لديه للسيطرة على ارتفاع الأسعار والوصول إلَّى أهداف التضخم حول 2٪.

وشدد باول على أن الاحتياطي الفِيْدرالي لن يتردد فِيْ الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة كلما اقتضت الضرورة، الأمر الذي يعتمد على البيانات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عَنّْها خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالتضخم والتوظيف وإنفاق المستهلك.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أن خطة زيادة أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة ستوضع لكل اجتماع على حدة، بعد الزيادات العَنّْيفة التي أقرها البنك المركزي منذ بداية العام، حيث لا يستبعد أن تكون أسعار الفائدة. بنسبة أكبر إذا لزم الأمر.