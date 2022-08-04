فرصة ممتازة.. 6000 ريال ارخص سيارات مستعملة فِيْ جدة حالات ممتازة من الداخل والخارج

فرصة ممتازة .. 6000 ريال أرخص سيارات مستعملة فِيْ جدة سيارات مستعملة فِيْ جدة حيث عرض بعض أصحاب السيارات فِيْ مدينة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة سياراتهم المستعملة للبيع على مواقع بيع وشراء الإلكترونيات للبيع مع بعض المواصفات وطرق التواصل مع صاحب السيارة، وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الناجحة شيوعًا فِيْ بيع وشراء السيارات، فقد سهل الإنترنت الأمور علينا فِيْ حياتنا، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون سيارات بأسعار معقولة الإمكانيات وفئة السعر وهذا هُو الخيار الأفضل لهم.

سيارات مستعملة فِيْ جدة

ومن بين السيارات التي تم عرضها فِيْ سوق جدة السعودي ما يلي –

1. مرسيدس بنز ML500 مستعملة من 1992

تم إطلاق مرسيدس-بنز ML500 فِيْ عام 1992 فِيْ ألمانيا، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافات تصل إلى 140703 كيلومترات بالبنزين. تتميز السيارة بلونها الخارجي العنابي وتتكون من أربعة أبواب. يقترن المحرك بصندوق تروس أوتوماتيكي. تتكون من عدة تروس، وسعر بيع السيارة بجدة 4 آلاف 800 ريال سعودي، ويمكن الاتصال لمزيد من التفاصيل على الرقم +966565131810.

2. مستعمل شيفروليه أوبترا 1.6L يدوي 2007

فِيْ عام 2007 تم إطلاق السيارة وتقديمها من قبل شركة “شيفروليه” العالمية وتم تصميمها بمحرك بنزين ويبلغ مداه 213.800 كيلو متر، واللون الخارجي للسيارة رمادي، والمحرك مقترن بعلبة تروس. ناقل حركة عادي يعمل آليا ويتكون من أربعة أبواب بسعر يبدأ من ٧ آلاف و ٣٠٠ ريال سعودي وللتواصل يجب الاتصال على ٩٦٦٥٠٦٣٧٤٦٢٥+.

3. مستعملة تويوتا كورولا 2003

تويوتا كورولا هِيْ واحدة من أفضل سيارات تويوتا على الإطلاق. وسنة تصنيع هذه السيارة 2003 م وهِيْ متوفرة بسعر يبدأ من 7000 ريال سعودي ويصل إلى 28000 كيلومتر على البنزين. اللون الخارجي للسيارة أبيض وعدد الأبواب 4. لأي تفاصيل أخرى، يمكنك الاتصال +966590098294.

4. نيسان صني 2008 مستعملة

السيارة متوفرة فِيْ مدينة جدة بسعر يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي، وقد صدرت عام 2008 ويمكن أن تقطع حتى 220 ألف كيلومتر بالبنزين، اللون الخارجي للسيارة أبيض وعدد الأبواب أربعة. لأي تفاصيل أخرى، يجب عليك الاتصال بمالك السيارة على +966590098294.