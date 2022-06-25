فرص استثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية بأكثر من 3 مليارات دولار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة اللقاحات والصناعات الدوائية الحيوية، السيد بندر بن إبراهيم الخريف، عن إطلاق سلسلة من الفرص الاستثمارية في صناعة الأدوية واللقاحات الحيوية، بقيمة 3.4 مليار دولار، في من أجل تحقيق توجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق السلامة الصيدلانية والصحية، وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسيًا لهذه الصناعة الواعدة.

القطاعات المستهدفة

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاعات الصيدلانية المستهدفة بشكل عام والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار ستمر بعدة مراحل تبدأ باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على تحديد أماكن اللقاحات والبلازما والأنسولين. وأبرزت أهمية نقل تقنياتها الكاملة للمساهمة بشكل أساسي في بناء القدرات الذاتية للمملكة في هذه القطاعات وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تقليل التكلفة المرتفعة في ميزانية الدولة التي تستورد حاليًا 100٪ من اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية. يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع القطاعات الصيدلانية بمعدل سنوي 17٪.

وأشار سعادته إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية ستركز في المرحلة الأولى على تحديد اللقاحات الأساسية للأطفال وبناء القدرات الذاتية اللازمة ومنصات التصنيع. لمكافحة الأوبئة في المستقبل، من خلال استخدام الأنسولين لعلاج مرضى السكري ثم دعم مراكز جمع البلازما بمصنع عالمي المستوى ؛ تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فيما تركز المرحلة الثانية على تحديد مواقع العلاج المناعي وعلاجات السرطان، حيث يقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويًا، يمثل الأنسولين منه حوالي 340 مليون دولار.

أفضل التقنيات

وأوضح الخريف أن لجنة صناعة اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية الحيوية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال تحديد أفضل التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، والتي يجب على المملكة الاستثمار فيها لنقل وتوطين المعرفة، بالإضافة إلى بناء الصناعات المحلية. منصات بمواصفات عالمية. السماح للمملكة بأخذ مكانها الطبيعي كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.

وتشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء مطلع مارس 2022 برئاسة فخامة الرئيس. السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية، يعمل على تنظيم وتطوير الأدوية الحيوية ووضع إستراتيجية لتنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها ووضع القواعد والمعايير الخاصة بها. بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية وأخذ ما هو ضروري لازم لبناء تلك المصانع.