فرص حج مجاني لعام 1443مقدمة من الراجحي بالشروط والخطوات

مع بداية موسم حج هذا العام 1443 وزيادة أعداد الحجاج القادمين للتسجيل الإلكتروني للفوز بفرص الحج ، أعلنت شركة الراجحي ، إحدى أكبر المؤسسات في المملكة العربية السعودية ، عن توفر خدمة مجانية. حملات حج للمواطنين العاجزين. يريدون أداء مناسك الحج ، لكن ليس لديهم القدرة على تحمل كل تلك التكاليف الباهظة. وبدأت حملة الحج المجاني الثلاثاء الماضي عبر التسجيل الإلكتروني ، وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى اكتمال الرقم ، وبعد ذلك سيتوقف التسجيل بشكل تلقائي.

شروط التسجيل في فريضة الحج لعام 1443 الراجحي

يجب أن يكون المتقدم لحملات الحج المجانية سعودي الجنسية ومقيم داخل حدود المملكة.

ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وأن لا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.

يجب أن يكون المتقدم غير قادر ماديًا على تحمل تكاليف الحج ودفعها.

يُسمح لشخص واحد فقط بالتقدم عبر الإنترنت للحملة المجانية.

يشترط المحرم أن تكون المرأة من أقرباء الدرجة الأولى.

ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل.

يشترط على المتقدم لأداء فريضة الحج مجاناً أن يكون بكامل قوته البدنية ولا يعاني من أي أمراض حتى يتمكن من أداء جميع المناسك وتحمل مشقة الحج.

ألا يكون مقدم الطلب مسجلاً في خطر أو تحت أي اشتباه جنائي.

من الضروري أن يكون لديك رقم هاتف متحرك للشخص المتقدم للحج.

خطوات التسجيل لحملة الراجحي الحج المجانية 1443

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي حملة الراجحي للحج الحر. اختر تسجيل طلب الحج من القائمة الرئيسية. اختر تسجيل مستخدم جديد. أدخل البيانات المطلوبة ثم أدخل رمز التحقق. إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم للحج. في حالة وجود حجاج مرافقين أدخل بياناتهم. تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. أخيرًا ، قم بتأكيد الطلب نهائيًا ، ثم انقر فوق إرسال الطلب.

بعد ذلك يمكنك الاستفسار عن قبول التطبيق وإمكانية الحج المجاني لهذا العام 1443 أو الانتظار حتى تصل رسالة تهنئة من الراجحي على نجاح التطبيق والاستعداد لأداء مناسك الحج الله تعالى مستعد.