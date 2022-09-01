فرص ذهبية من “أرامكو” السعودية لمواهب الشركات الناشئة.. ما هِيْ

كشفت أرامكو السعودية عَنّْ خطتها لتعزيز استثماراتها الجريئة فِيْ سوق الشركات الناشئة، بهدف تعظيم نتائج الشركات لتصبح “يونيكورن”.

تستفِيْد الشركات الناشئة من خطة أرامكو الاستثمارية الجريئة، فِيْ الدعم اللامتناهِيْ من عملاق صناعة النفط السعودي للشركة الناشئة لتصبح شركة يونيكورن بقيمة سوقية تزيد عَنّْ مليار دولار.

100 مليون دولار للاستثمار

قال فهد العليدي، الرئيس التنفِيْذي لمركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، فِيْ مقابلة، إن المركز سيستثمر نحو 100 مليون دولار هذا العام بعد إنفاق نحو 50 مليون دولار على مدى السنوات التسع الماضية. يستهدف صندوقه البالغ قيمته 200 مليون دولار 11 استثمارًا فِيْ النصف الثاني.

بالإضافة إلَّى التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، سيتوسع الاستثمار ليشمل قطاعات مثل التكنولوجيا العميقة وتكنولوجيا الفضاء والاستدامة.

قال العليدي “نحن ننشر الأموال بسرعة كبيرة”. وأضاف “هناك العديد من الخطط قيد الدراسة محليًا وعالميًا. قد تسمع فِيْ المستقبل القريب عَنّْ استثمارين عالميين نأمل الاستفادة منهما لصالح أرامكو السعودية”.

فِيْ أول غزوة عالمية لها، شاركت وعد فِيْ جولة تمويل بقيمة 13 مليون يورو مع شركة QQ Technology، مشغل إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية.

فرصة موهبة

مع انتعاش أسعار النفط واستعداد المملكة لتحقيق أول فائض سنوي فِيْ الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يتوقع العليدي المزيد من الفرص لتحويل الشركات الناشئة إلَّى شركات أحادية القرن (برأسمال سوقي يزيد عَنّْ مليار دولار).

وقال “ترى العديد من الشركات الناشئة العالمية مسار التوسع التالي فِيْ المنطقة، حيث التمويل وفِيْر ويمكن أن يكون لها ميزة مع الانتقال المحتمل إلَّى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”. “سنستقطب الشركات من تلك القطاعات ونضع المملكة كَمْركز ثقل لهذه المشاريع العالمية”.

للاستفادة من هذه الفرص، قام وعد بزيادة حجم استثماره النموذجي إلَّى 20 مليون دولار من 5 ملايين دولار، بحسب العليدي.

وقال العليدي إن شركة QQ Technology التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها أنشأت مركزاً لعمليات الأقمار الصناعية فِيْ المملكة العربية السعودية وتهدف إلَّى توظيف أكثر من 120 شخصًا محليًا. سيقومون بتدريب المهندسين السعوديين لبناء نظام بيئي كامل لتكنولوجيا الفضاء.