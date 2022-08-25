فرص واعدة.. العلاقات الإماراتية واليونانية إلَّى آفاق تنموية جديدة

آفاق جديدة تنتظر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان فِيْ كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

يأتي ذلك فِيْ ضوء الزيارة الحالية التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة إلَّى اليونان.

بحث اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، مختلف سبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين، انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، بالإضافة إلَّى الجميع. القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فرص تنموية واستثمارية واعدة

استعرض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال جلسة مباحثات رسمية اليوم، مختلف أوجه التعاون بين الإمارات واليونان والفرص الواعدة المتاحة لتنميتهما، لا سيما فِيْ المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية، وكذلك المتجددة. الطاقة والأمن الغذائي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، فِيْ بداية اللقاء، عَنّْ سعادته بزيارة اليونان الصديقة، بلد الحضارة العريقة والثقافات المتنوعة، ومستوى العلاقات التي توحد البلدين، وأهمية البناء على الاتفاقيات والعقود. التفاهمات التي وقعها البلدان خلال الفترة الماضية لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة وآفاق التعاون واستثمار الفرص لصالح شعبيهما.

وشدد رئيس الدولة على الحاجة الماسة لتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع تداعياتها فِيْ ظل تنامي هذه التحديات العالمية خاصة على مستوى الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي والتغير المناخي.

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان عَنّْ شكره لرئيس الوزراء اليوناني لدعوته دولة الإمارات للمشاركة كضيف شرف فِيْ الدورة 86 من معرض سالونيك التجاري الدولي السنوي الذي يقام فِيْ الفترة من 10 إلَّى 18 سبتمبر 2022، وهُو أقدم معرض تجاري دولي يعود تاريخه إلَّى تاريخه. إلَّى عام 1926، بينما كانت الإمارات أول دولة عربية تُدعى للمشاركة كضيف شرف للمعرض، مشيرة إلَّى أن الإمارات ستشارك فِيْ هذا المعرض بوفد يضم أكثر من 40 هِيْئة تمثل القطاعين العام والخاص، والتي يجسد عمق العلاقات بين البلدين ومصلحة الجانبين فِيْ تطويرها وتعزيزها.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، خلال الاجتماع، رئيس الوزراء اليوناني لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المقرر عقده. الذي عقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2023.

وفِيْ هذا الصدد، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة فِيْ التزامها بأن تكون شريكًا فاعلاً للمجتمع الدولي فِيْ العمل المناخي، وتتطلع لاستضافة العالم فِيْ مؤتمر الأطراف (COP 28) لتحقيق تقدم عملي فِيْ مواجهة تغير المناخ. من خلال نهج شامل يركز على إدراج الجميع وتقديم حلول منطقية وعملية قابلة للتطبيق للحد من تغير المناخ. يتم تنفِيْذ تداعيات تغير المناخ من خلال جهُود متضافرة ومتكاملة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

من جانبه أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهُود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ونشر التسامح والاعتدال.

وأكد حرص بلاده على مواصلة دفع العلاقات بين البلدين إلَّى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة وجهُود التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

واستعرض الجانبان آخر مستجدات صندوق الاستثمار المشترك الذي أعلنه البلدان خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني لدولة الإمارات فِيْ مايو 2022، بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلَّى مخرجات “الإماراتية- منتدى الأعمال اليوناني “، الذي شارك فِيْه أكثر من 50 كيانًا يونانيًا يمثلون القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلَّى أكثر من 20 شركة إماراتية رائدة تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بما فِيْ ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، والصحة، والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وحث الجانبان القطاع الخاص فِيْ البلدين على الإسراع فِيْ تنفِيْذ المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية، وبحث الجانبان استكشاف المزيد من السبل لرفع مستوى التبادل التجاري، وأهمية دور القطاع الخاص. فِيْ تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفِيْ ختام الاجتماع أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة رئيس وزراء اليونان الاهتمام المشترك فِيْ تعزيز مستوى العلاقات الثنائية الإماراتية اليونانية وتنويع قاعدة شراكتهما الاستراتيجية الطموحة فِيْ جميع المجالات. المجالات التي تقوم عليها خطط التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني للبلدين.