فرض ضريبة على “اليوتيوبرز” ومشاهِيْر مواقع التواصل فِيْ الأردن

قررت دائرة ضريبة الدخل الأردنية فرض ضريبة على المشاهِيْر والمؤثرين ومستخدمي YouTube وناشري محتوى البث المباشر ومقاطع فِيْديو الألعاب ونشطاء الترويج والخدمات الإعلانية، وكل من يكسب دخلًا من نشاطها وظهُورها فِيْ مختلف الشبكات الاجتماعية. مواقع الوسائط بكافة أنواعها.

وطالبتهم الدائرة بتصحيح وضعهم القانوني بتقديم إقرارات ضريبية على دخلهم من أنشطتهم المختلفة ودفع الضرائب المستحقة عليهم.

وأشارت الدائرة إلَّى أن مجموعة من هؤلاء النشطاء راجعتهم لتصحيح وضعهم القانوني، مشيرة إلَّى أنهم يخضعون للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون ضريبة المبيعات العامة.

وطالب المشاهِيْر بأخذ زمام المبادرة طواعية لة الدائرة والإعلان عَنّْ دخلهم من هذا النشاط لتجنب التعرض للغرامات والإجراءات القانونية المتخذة بحق من لا يسجلون طواعية.

وتجدر الإشارة إلَّى أن المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 تنص على أن جميع الدخل المتولد فِيْ المملكة أو الذي يحصل عليه أي شخص يخضع للضريبة بغض النظر عَنّْ مكان الدفع.

وأوضحت الدائرة أنه يتعين على جميع مشاهِيْر مواقع التواصل الاجتماعي، الخاضعين لحد تسجيل ضريبة المبيعات، التسجيل فِيْ شبكة ضريبة المبيعات العامة والإعلان عَنّْ أرباحهم لجميع أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وأنشطتها وكذلك جميع القنوات. والأنشطة على الإنترنت التي تحقق دخلاً اقتصاديًا خاضعة للقانون.

وقال ايضا انه اذا احتاجوا الى مساعدة يمكنهم ة الفريق المخصص لذلك بالقسم، وفرصة تهم طواعية مفتوحة حتى اوائل اكتوبر المقبل، وبعد ذلك ستتخذ الدائرة الاجراءات القانونية ضد من لم يلتزم. . .

وتجدر الإشارة إلَّى أنه مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ الأردن، برزت وجوه شابة عبر بوابة الكوميديا ​​الساخرة، واتخذ آخرون اسم “الناشط”، فِيْما استخدم آخرون تجربتهم فِيْ مختلف المجالات، مثل الطبخ والتغذية والسفر. . دون أن يعرف أحد كَيْفَ تم منح هؤلاء الأشخاص هذه المكانة، فِيْ ظل عدم وجود مرجعية أو أرقام دقيقة عَنّْ المدى الحقيقي لتأثيرهم.