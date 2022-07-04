فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول غير المصرح لهم

أعلن قائد قوات أمن الحج مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، فرض طوق أمني على المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم.
فيديو | قائد قوات أمن الحج الفريق محمد البسامي فرض طوق أمني في المشاعر المقدسة لمنع دخول الحجاج غير المصرح لهم# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/DsqHDXLI1f
– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 4 يوليو 2022
وأشار خلال المؤتمر الصحفي لقوى أمن الحج اليوم إلى أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تضمنت الاستعداد لأي محاولة لتعطيل أمن الحجاج وتكثيف الوجود الأمني واتخاذ كافة الإجراءات لمنع الجريمة وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة في المجموعة.
وحث الفريق البسامي ضيوف الرحمن على الانضمام إلى التفويج لرجم الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع.