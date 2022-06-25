فرط نمو بكتيريا الأمعاء

فرط نمو البكتيريا المعوي – سنتحدث عن فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة وكيف يمكنه سرقة العناصر الغذائية الخاصة بك. إنها حالة أكثر شيوعًا مما تعتقد.

واحدة من المشاكل الكبيرة مع ذلك هو نقص التغذية.

ما هي سيبو عادة، يجب أن تكون البكتيريا الجيدة في الأمعاء الغليظة، ولكن عندما تدخل الأمعاء الدقيقة، فإنها تصبح فرط نمو جرثومي معوي (SIBO).

عندما تأكل، تبدأ هذه الميكروبات في تخمير الكربوهيدرات واستهلاك العناصر الغذائية مثل

فيتامين ب 12

الحديد

الصفراء

أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

نفخة

آلام المعدة

غازات

نقص التغذية

ما الذي يسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

مضاعفات بعد جراحة المجازة المعدية

نقص حمض المعدة

علاجات طبيعية لـ SIBO

خذ هيدروكلوريد البيتين

خل حمض التفاح

الصوم المتقطع

تجنب البريبايوتكس (الألياف) أو البروبيوتيك أو مزيج من الاثنين

تناول مضاد حيوي عشبي (زعتر، زعتر، قرنفل، ثوم)

فرط نمو البكتيريا المعوي – تشخيص فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

يتم ذلك بشكل أساسي من خلال اختبار تنفس الهيدروجين، والذي يكتشف الهيدروجين والميثان، وهما غازان لا ينتجانهما الإنسان.

بدلا من ذلك، يتم إنتاجها بواسطة البكتيريا عندما تخمر السكر وتحويله إلى كربوهيدرات. يتم إطلاق هذه الغازات في الدم وتصل إلى الرئتين. يتم إطلاقها عند الزفير ويمكن قياسها.

فكرة الفحص هي إعطاء المريض محلول سكر من اللاكتولوز، وبعد ساعتين إلى ثلاث ساعات يتم إعطاؤهم بالون منفوخ.

إذا تم الكشف عن كلا الغازين على نطاق واسع في نفس المريض، فهذا يعني أن هناك فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة. يمكن أيضًا قياس بعض الأحماض العضوية الموجودة بمستويات عالية في البول.