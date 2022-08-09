فرقة بلاكبينك تحضر لحفلين فِيْ السعودية وأبوظبي.. وهنا التواريخ

مفاجأة كبيرة لمحبي فرق الكيبوب الكوري فِيْ السعودية، حيث كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهِيْئة العامة للترفِيْه، مؤخرًا، أن فرقة فتيات “بلاك بينك” ستشارك فِيْ فعاليات الفرقة. موسم الرياض المقبل.

وأثار آل الشيخ حماسة جماهِيْر الفرقة الكورية فِيْ تغريدة، مشيرا إلَّى أنه سيتم الإعلان عَنّْ مزيد من التفاصيل فِيْ الفترة المقبلة، فكتب “فرقة بلاك بينك إحدى المفاجآت الكبرى فِيْ موسم الرياض 2022، وسيتم الإعلان عَنّْ التفاصيل الكاملة فِيْ الفترة المقبلة. . “

وبحسب ملصق تقويم الحفل الذي نشرته الفرقة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، فإن العرض من المقرر عقده فِيْ 20 يناير 2023 فِيْ الرياض وسيقيمون حفلاً غنائياً فِيْ أبو ظبي فِيْ 28 يناير 2023. 2023. بالإضافة إلَّى حفلات موسيقية فِيْ دول مختلفة فِيْ أوروبا وآسيا.

وتعليقات المتابعين عبروا عَنّْ حماسهم لوجود الفرقة فِيْ المملكة، موضحة أن الأجواء ستكون شديدة الحماسة، وكتب أحدهم من أجلها “ما ذوقك

وأضاف آخر “لا أصدق ليزا. إنها قادمة إلَّى الرياض، آخر شيء توقعته”، بينما علق أحدهم، “أنت لا تعرف، هذه أكبر وأفضل فرقة فِيْ العالم. شكرًا لك”. تكرارا. دعونا نراهم.

يشار إلَّى أن YG Entertainment كانت قد أعلنت عَنّْ العودة الرسمية لفرقة “Bulk Pink” اليوم الأربعاء 6 يوليو، مشيرة إلَّى أن الفرقة فِيْ المرحلة الأخيرة من تسجيل ألبومها الجديد، وأعضاء الفرقة يتطلعون إلَّى ذلك. إطلاق سراحه، تصوير مقطع فِيْديو يوثق عودته إلَّى اليمين مرة أخرى، مؤكداً أن عودته الرسمية ستكون فِيْ شهر أغسطس.

وأصدرت وكالة الترفِيْه بيانًا، كشفت فِيْه أن الفرقة ستذهب فِيْ جولة حول العالم، وهِيْ الأكبر فِيْ مسيرة فتيات الكيبوب، فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

جاء فِيْ البيان “لقد أعددت العديد من الأغاني على غرار Blackpink. ستقيم Blackpink أكبر جولة عالمية لها حتى الآن لفرقة فتيات K-pop فِيْ وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلَّى عودتهم لتوسيع نطاق وصولهم والوصول إلَّى المعجبين فِيْ جميع أنحاء العالم. سنستمر فِيْ تقديم مشاريع واسعة النطاق للمجموعة أيضًا “.

كانت إحدى أعضاء المجموعة، جيني، قد ألمحت سابقًا إلَّى عودة وشيكة للمجموعة أثناء ظهُورها فِيْ برنامج كوري، قائلة “ستعود BLACKPINK قريبًا أيضًا … لا أعرف ما إذا كان من المقبول أن أقول ذلك، ولكن بما أنني الوحيد هنا، فسأقول ذلك فقط “.